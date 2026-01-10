En los últimos días, el mundo digital peruano se ha visto sorprendido luego de que Diego Carbajal Aguilar, conocido popularmente como ‘Macarius’, fuera captado en una situación comprometedora con Suheyn Cipriani, mientras transmitían en Kick. Si bien este romance se inició en medio de especulaciones y coqueteos, el ampay confirma la fuerte atracción entre ambos, quienes no dudan actualmente en mostrarse juntos en redes sociales. Por su parte, sus seguidores se han mostrado sorprendidos por la noticia, que los han convertido en la pareja del momento en la farándula digital tras el inicio del 2026. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

SUHEYN CIPRIANI LE DECLARA SU AMOR A ‘MACARIUS’ TRAS SER CAPTADA BESÁNDOSE

A través de un clip que se ha vuelto viral en TikTok, Suheyn Cipriani no dudó en confesar su amor a ‘Macarius’, mientras ambos compartían un momento íntimo durante una transmisión en vivo por la plataforma Kick. A pesar de que sus seguidores especulaban sobre una posible relación entre la modelo y el arequipeño, el juego de miradas y la complicidad lo llevaron a dar un paso más adelante. Y es que, en el video se logra ver a la exreina de belleza peruana en coqueteos con ‘Maca’, a lo que procede a confesarle sus sentimientos y lo enamorada que está de él. Inclusive, sin miedo al qué dirán, resaltó sus cualidades del carismático influencer.

“Sabes que te quiero mucho. Eres mi mejor amigo, pero también la persona que quiero mucho, que nos estamos conociendo y que haces feliz mis días. Estoy enamorada de ti y de la forma en la que eres”, dijo Cipriani. A pesar de que ambos han negado que exista una relación y que solo son amigos, para sus fans esta ya estaría confirmada. De hecho, el rumor creció luego de que tanto la influencer como el streamer fueran captados aparentemente besándose durante una transmisión, gracias al reflejo en el vidrio de un cuadro. Esto, sin duda, generó una serie de comentarios entre los internautas, ya que ellos no se dieron cuenta de que estaban siendo grabados.

¿QUÉ OTRAS POLÉMICAS SE REGISTRARON EN EL MUNDO DIGITAL PERUANO?

Otras de las polémicas por una presunta infidelidad surgió tras la difusión de unas imágenes en las que se ve a Camila Petite en actitudes cariñosas con otro hombre. Tras la presión de los seguidores, quienes se cuestionaban sobre su pareja, Alexander Quesquén, la influencer gastronómica decidió romper su silencio y aclarar la situación. Según la creadora de contenidos, optó por finalizar la relación con Quesquén tiempo atrás debido a las reiteradas infidelidades que cometió durante la relación en estos años. Así, en declaraciones para la plataforma de Ric La Torre, Camila desmintió los rumores que se venían generando en las redes sociales, donde la señalaban como la responsable de la ruptura.

“Mi comentario no fue una broma ni algo dicho a la ligera. Surgió porque empezaron a circular versiones falsas sobre mí: que yo había engañado, que dejé la relación por otra persona o que fui interesada (...) Decidí terminarla porque ya no podía tolerar ese tipo de situaciones, no porque yo estuviera con otra persona”, contó la joven empresaria. Ante esta polémica situación, los internautas no dudaron en reaccionar a lo ocurrido, generándose un tenso debate. Entre los comentarios se registran burlas y ataques de carácter personal, incluso enfocados en su apariencia física del rostro principal del canal de YouTube ‘A comer’.