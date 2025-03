Mediante un particular video que acumula más de 37,000 likes, el tiktoker argentino Ricchifut causó furor entre los seguidores del fútbol al realizar una peculiar comparación entre los jugadores de Alianza Lima y los del Real Madrid. Sus declaraciones generaron todo tipo de reacciones, desde elogios hasta críticas, ya que muchos consideraban sus elecciones polémicas y fuera de lugar. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DEL TIKTOKER EN RELACIÓN A ALIANZA LIMA Y REAL MADRID?

Con una peculiar manera de iniciar su contenido futbolístico, Ricchifut empezó su video comparando a los arqueros de ambos equipos, Thibaut Courtois y Guillermo Viscarra. En este caso, el comentarista indicó que prefería a Viscarra por ser una pieza clave en los penales contra Boca.

Continuando con el análisis, mencionó a los laterales izquierdos. Por un lado, Miguel Trauco y, por el otro, Ferland Mendy, añadiendo que, a su parecer, Trauco era un lateral mucho más completo que su oponente. Siguiendo con la defensa de ambos equipos, señaló un empate entre Antonio Rüdiger y Renzo Garcés, ya que, según su opinión, ambos defensores eran bastante similares. En lo que respecta a Raúl Asencio del Rosario y Carlos Zambrano, su voto fue más que evidente a favor del jugador blanquiazul. En el momento de los laterales derechos, mencionó a Guillermo Enrique junto al español Lucas Vázquez, y decidió que Enrique tenía un mejor desempeño en la cancha.

Cuando llegó el turno de los mediocampistas, enfatizó que Noriega era un excelente jugador y, además, estaba convocado al Balón de Oro, lo que según él, lo colocaba por encima de Federico Valverde. Conforme avanzaba el video, las opiniones se volvían cada vez más contundentes. Por ejemplo, Ricchifut señaló que le gustaba más Luka Modrić por su estilo de juego en comparación con Pablo Lavandeira. Jude Bellingham tampoco pasó desapercibido cuando fue comparado con Pablo Ceppelini. Finalmente, optó por elegir al uruguayo y destacó su buen manejo de tiempos con Alianza Lima.

Al llegar al ataque, primero habló sobre Eryc Castillo, indicando que su velocidad le da puntos a favor frente al jugador del Real Madrid, Rodrygo. Hernán Barcos, a quien el joven argentino calificó como pieza clave en el partido contra Boca, obtuvo su voto frente al popular Kylian Mbappé. Y el video no podía terminar sin un veredicto final, el cual tuvo relación a Vinícius Júnior y Kevin Quevedo. “Vinícius, pídele perdón a Quevedo por esta comparación, por favor. ¡Quevedo mil veces!”, señaló.

¿QUÉ DIJERON LOS USUARIOS DE LAS REDES SOCIALES RESPECTO AL VÍDEO?

Teniendo en cuenta que el video se volvió sumamente viral, las opiniones de los internautas no pasaron desapercibidas. Diversas personas afirmaban que el argentino estaba en lo correcto y que Alianza Lima tenía un mejor equipo, algo que, según ellos, ya se había demostrado frente a Boca. Por otro lado, las críticas hacia el contenido no tardaron en aparecer, ya que muchos comentarios señalaban que el joven no sabía de fútbol. Incluso cuestionaban si el video era humorístico, pues consideraban que no tenía sentido alguno.