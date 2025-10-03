No cabe duda de que uno de los nombres que ha ganado popularidad en los medios de comunicación y redes sociales es Zully, una reconocida joven en el mundo del TikTok y Kick. Con millones de seguidores en diversas plataformas, la peruana impacta con sus videos y fotografías junto a diversas celebridades. Precisamente, la influencer ha sorprendido a su público al revelar que estuvo a poco de formar parte de uno de los programas más vistos de la televisión peruana: Esto es Guerra. Sin embargo, por una particular razón tuvo que rechazar la propuesta laboral. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ ZULLY RECHAZÓ FORMAR PARTE DE “ESTO ES GUERRA”?

A través de una entrevista en el podcast ‘Doble sentido‘, que se transmite en YouTube, Zully reveló que le propusieron ingresar a “Esto es Guerra” para formar parte de uno de los equipos de competencia. A pesar de que la joven influencer estuvo interactuando, a través de las plataformas oficiales, con los integrantes del reality, contó que, junto a su mánager, decidió rechazar la propuesta, ya que actualmente dedica más tiempo a su emprendimiento y canal de Kick. Aunque dejó las puertas abiertas para integrarse al programa de América TV más adelante.

Asimismo, la influencer dejó en claro que otro de los motivos que la llevó a tomar esta decisión es contar con un buen estado físico que le permita participar en las complicadas competencias. “Lo que pasa es de que estaba estoy metida en esto del stream. Estoy como que más enfocándome eso, en el stream tengo que hacer muchas horas. Aparte que tengo que tener mucho físico, es como que más show y todo, entonces no. De repente, más adelante. Fue mi decisión porque es mucho físico”, explicó Zully.

¿QUIÉN ES ZULLY, LA POPULAR JOVEN DE TIKTOK?

Zully, una joven creadora de contenido del Perú, ha alcanzado gran popularidad en TikTok en los últimos años, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores, y que usualmente suele interactuar con ellos. Aunque su impacto no se limita a esta red social, ya que también cuenta con una considerable base de seguidores en Instagram y Kick.

Además, su contenido variado, que incluye desde retos virales hasta momentos espontáneos, ha logrado conectar con una audiencia amplia que valora su estilo único. No obstante, su camino en las redes sociales ha estado marcado por algunas polémicas y que ha sido objeto de críticas, principalmente por el uso de filtros en sus videos y fotografías.