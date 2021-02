El show del entretiempo del Super Bowl es uno de los momentos más icónicos y esperados por los estadounidenses cada vez que se juega el partido definitorio de la NFL , y es aquí donde los múltiples artistas y estrellas elegidos despliegan todo su repertorio.

Cuando se especuló que la cantante española Rosalía estaría presente en esta parte del Super Bowl LV, el cual se disputará el próximo 7 de febrero (6:30 p.m. hora peruana), y enfrentará a Tampa Bay Buccaneersy y Kansas City Chiefs, muchos de sus fanáticos se entusiasmaron. La catalana ha cautivado a millones de estadounidenses con su glamour y talento, lo que la ha hecho un símbolo en el país norteamericano. Sin embargo, todavía tendrán que esperar para verla en un evento de esta envergadura.

¿Qué se sabe sobre la participación de Rosalía en el entretiempo del Super Bowl LV?





Según fuentes cercanas a la intérprete de “Con altura”, esta no participará del entretiempo del Super Bowl LV. En declaraciones recogidas por Tiramillas, la web de ocio de “Marca”, la artista no acompañará a The Weeknd –el único que ha sido confirmado– en la interpretación de “Blinding Ligths”, canción en la que colaboro en un remix.

El único artista español que hasta el momento ha participado en el descanso del Super Bowl, ha sido Enrique Iglesias en el año 2000. De haber estado en esta edición, Rosalía se hubiera convertido en la primera cantante mujer de esta nacionalidad en pararse en este gran escenario.

¿Qué otros artistas estarán en el Super Bowl LV?

Además de The Weeknd en el entretiempo, Eric Church y Jazmine Sullivan se encargarán del himno nacional de los Estados Unidos, mientras que H.E.R interpretará la canción “America The Beautiful”. Finalmente, Miley Cyrus será parte del concierto especial a través de Tik Tok.

VIDEO RECOMENDADO

Godzilla Vs Kong: La batalla entre Netflix y Hbo Max

TE PUEDE INTERESAR