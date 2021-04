El anuncio de la creación de la denominada Superliga Europea, por iniciativa de 12 de los clubes más poderosos de Europa, entre ellos el FC Barcelona, Real Madrid, Juventus y Manchester City, provocó un auténtico terremoto en el fútbol del ‘viejo continente’ y generó un rápido rechazo de parte de organizaciones como la UEFA, la FIFA, federaciones y ligas nacionales.

El tema incluso trascendió el ámbito deportivo pues autoridades políticas como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Boris Johnson, se manifestaron en contra de dicha competencia.

Como se recuerda, la Superliga Europea fue anunciada el domingo 18 de abril tras un acuerdo al que llegaron los siguientes clubes fundadores: AC Milan (Italia), Juventus (Italia), Inter de Milán (Italia), Atlético de Madrid (España), Real Madrid (España), FC Barcelona (España), Arsenal (Inglaterra), Manchester City (Inglaterra), Tottenham (Inglaterra), Manchester United (Inglaterra), Chelsea (Inglaterra) y Liverpool (Inglaterra).

Al respecto, el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, ha sido rotundo con respecto a la creación de la Superliga. El dirigente deportivo advirtió el lunes que aquellos futbolistas que jueguen en dicha competición, no lo podrán hacer con sus seleccionados nacionales. Añadió que “todas las confederaciones están de acuerdo con eso”.

“La clasificación para las competiciones europeas debe ser por méritos y que todos puedan competir contra todos. No puedo menos que mostrar mi rechazo al movimiento hecho. Todos estamos en contra de este movimiento”, indicó.

“El noventa por ciento del dinero de la UEFA regresa al fútbol y no solo a la élite. La UEFA no se mueve solo por el dinero. Desarrolla el fútbol. La Superliga no es así. Solo es negocio. Solo interesa los bolsillos y no la solidaridad. Los valores del fútbol son otros. No vamos a permitirlo”, enfatizó.

Ceferin aseguró, en ese sentido, que la Champions League se puede jugar sin los equipos que se han unido para dar vida a la Superliga.

“Se puede jugar una Champions sin esos clubes. En Europa hay muchos equipos y muy buenos. La Champions se jugará, con o sin ellos”, sentenció.

