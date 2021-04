La Superliga Europea, un torneo que apuntaba a convertirse en lo más interesante del fútbol mundial, se desinfló por completo solo unos días después de que se dio a conocer al mundo. En principio, doce clubes de primer nivel se habían puesto de acuerdo para organizar un nuevo campeonato que iba a restarle importancia a la Champions League y que generó todo tipo de comentarios en UEFA y FIFA.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, era la cabeza del proyecto junto a los clubes Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Milan, Inter, Juventus, Barcelona y Atlético de Madrid.

Pero la mayoría renunció. “Estoy triste y decepcionado. Llevamos tres años con este proyecto, que consiste en decir ‘¿qué podemos hacer con la situación económica que hay en el fútbol español?’. La Liga es intocable, entonces donde se puede sacar algo de dinero es entre semana. El formato de la Champions que hay ahora es obsoleto, viejo, tiene interés a partir de los cuartos, antes no tiene interés”, comentó Pérez en la Cadena Ser.

Según Florentino, ninguno de los doce clubes se ha “salido oficialmente” de la Superliga. Además, dijo nunca haber visto tanta agresividad por parte de los dirigentes de la UEFA y de las liga de otros países.

“Es algo orquestado que nos ha sorprendido a todos. Una agresividad, unas amenazas, unos insultos... Como si hubiéramos matado a alguien, como si hubiéramos matado al fútbol. Hay que salvar al fútbol”, afirmó.

El mandamás del Real Madrid también hizo un poco de autocrítica al admitir que se confundieron en la comunicación del proyecto, pero insistió en que lo clubes han firmando un acuerdo vinculante, por lo que tiene esperanzas de que se forme un proyecto parecido.

“En el contrato no se puede salir un equipo así como así. Estoy convencido que si no sale éste, saldrá otro proyecto parecido. Hemos trabajado para que el fútbol sobreviva y hay gente que tiene privilegios y no los quiere perder hasta el día que arruinen a los clubes”, explicó.

