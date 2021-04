La creación de la Superliga Europea sigue creando polémica. Luego que se oficializara la determinación de los doce clubes fundadores del torneo de instaurar su propia liga, nos referimos al AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham, son varias las personalidades que han salido a manifestar su punto de vista. Y, en esta ocasión, el encargado de hacerlo fue Pep Guardiola , técnico de los ‘Citizens’.

En primera instancia, a través de una conferencia de prensa, el español aseguró tener su propia perspectiva de lo que viene sucediendo, más allá de la postura que tiene el club inglés. “Apoyo a mi club, conozco a sus directivos y me siento parte, pero también tengo mi propia opinión. Puedo darles mi opinión sobre lo que sé, pero es una postura incómoda para los ‘managers’ de los seis equipos ingleses involucrados porque no tenemos toda la información”.

Una vez aclarado el primer tema, el exentrenador del Barcelona mostró su disgusto con la creación de la Superliga y sustentó su posición. “La Superliga es un embrión que aún no respira, ésa es la realidad. La semana que viene jugaremos la Champions e intentaremos llegar a la final. La próxima temporada también jugaremos en Europa porque nos lo hemos ganado”.

Asimismo, Pep agregó: “El deporte no es deporte cuando la relación entre esfuerzo y éxito no existe No es deporte si no importa perder. No es justo si un equipo lucha y lucha y luego no se puede clasificar porque el éxito sólo está garantizado para unos pocos clubes”.

¿Qué más dijo Pep Guardiola sobre la Superliga Europea?

El español no terminó la conferencia sin antes expresar su extrañeza por la conformación de la Superliga, pues él considera que no se han invitado clubes que se han ganado a pulso estar en dicho torneo.

“El Ajax tiene cuatro o cinco Champions... ¿y no estará? Cada club defiende su posición, pero tienen que aclararnos todo esto. La Premier y la UEFA también defienden sus intereses... y la UEFA también ha fallado”, sentenció Guardiola.

