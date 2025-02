Paula Escobar tenía 20 años cuando pisó por primera vez un gimnasio. No buscaba músculos prominentes ni récords personales, solo sentirse mejor con su físico. Al inicio, su entrenamiento se basaba en ejercicios básicos y una alimentación equilibrada. Pero pronto, las recomendaciones de suplementos alimenticios llegaron. Proteína en polvo para mejorar el rendimiento, quemadores de grasa para acelerar el proceso. Lo intentó todo. Su cuerpo comenzó a cambiar, pero no como ella esperaba. En vez de definir su figura, ganaba masa muscular. Luego, los quemadores le trajeron ansiedad y alteraciones en el sueño. No fue hasta que visitó a una nutricionista que comprendió el error: la combinación de suplementos nutricionales que consumía no era la adecuada.

“La doctora me dijo que estaba haciendo todo mal. Que debí empezar con un quemador de grasa y luego de otro periodo de tiempo, debí recién continuar con proteína en polvo. Lo hice todo al revés”, narra entre risas Paula. La solución fue volver a lo básico: alimentación natural y entrenamiento equilibrado. Hoy, sin suplementos, se siente más saludable, aunque los resultados físicos tarden más en llegar. “Solo me dio pena gastar mucho dinero y no ver resultados de inmediato. Mi error fue no ir donde un especialista y hacerle caso a mi entrenador y a las personas con las que entrenaba en ese momento”, explica. "Mi error fue no ir donde un especialista y hacerle caso a mi entrenador" Paula Escobar, aficionada al gimnasio. El caso de Paula no es aislado. El mercado de suplementos nutricionales en Perú mueve cerca de 200 millones de dólares, según la última encuesta de Euromonitor International. El interés por estos productos ha crecido un 400%, de acuerdo con Insight Hunting SEO de Impulso. Estas cifras, destacadas por Diario Gestión, muestran el impacto que han tenido los suplementos en la vida de miles de peruanos. Marco Reeves, presidente de la Asociación Nacional de Gimnasios (ANG), señala que el gasto promedio de un peruano en suplementos oscila entre 450 y 500 soles al mes ; por otro lado, en un estudio de la Universidad Norbert Wiener, se identificó que el 50% de los consumidores en gimnasios usa estos suplementos de manera adecuada, mientras que un 20% los consume sin saber realmente cómo hacerlo. Las sugerencias del consumo de suplementos nutricionales suelen tener mayor acogida en gimnasios y centros de entrenamiento. (Archivo) Los suplementos nutricionales ofertados a quienes asisten a gimnasios no parecen ser un producto ofensivo para los cuerpos que los consumen, sin embargo, ¿será que el desconocimiento está llevando a que muchos no logren conseguir el resultado que esperan? La base científica El Dr. Hugo Palafox, vicepresidente de Asuntos Científicos de Immunotec, explica que los suplementos alimenticios están diseñados para complementar la alimentación con nutrientes esenciales , pero no deben confundirse con medicamentos, algo que suele ser confundido con mucha recurrencia por quienes consumen estos productos. “Los suplementos alimenticios son productos destinados a complementar nuestra alimentación a través de nutrientes u otras sustancias con efecto nutricional o fisiológico y de forma aislada o combinada”, indica Palafox. “Es indispensable conocer que los suplementos son algo completamente diferente a los medicamentos, los cuales están diseñados para tratar enfermedades y su composición es completamente diferente a la de un suplemento alimenticio”, enfatiza el también científico. “Es indispensable conocer que los suplementos son algo completamente diferente a los medicamentos". Dr. Hugo Palafox, vicepresidente de Asuntos Científicos de Immunotec. Además, recuerda que en Perú su comercialización está regulada, lo que garantiza que sean productos seguros. Sin embargo, su consumo debe ser supervisado por un especialista, ya que no todas las personas los necesitan. “Específicamente en Perú, donde la regulación en el tema tiene particular importancia, se debe hacer énfasis en el uso correcto de suplementos y comprender que estos son solo un apoyo para personas que han detectado una deficiencia nutrimental, más no están destinados a tratar enfermedades o resolver los problemas causados por malos hábitos alimenticios, sedentarismo o mal descanso”, resalta. Los suplementos nutricionales no están destinados para quienes tienen prácticas sedentarias. (Archivo) Por otro lado, Katia María Pérez, licenciada en Nutrición con especialidad en obesidad y comorbilidades, con maestría en nutriología aplicada y educadora en diabetes; coincide en que los suplementos pueden ser un gran aliado en el entrenamiento, pero solo si se utilizan correctamente . “Es muy importante definir cuáles son los suplementos nutricionales de los que estamos hablando. Algunos de los más populares entre las personas que entrenan son la proteína de origen animal o vegetal y la creatina, el óxido nítrico, la cafeína, la glucosamina, el colágeno, entre otros”, refiere la nutricionista. "Algunos de los [suplementos] más populares son la proteína de origen animal o vegetal y la creatina, el óxido nítrico, la cafeína, la glucosamina, el colágeno, entre otros". Katia María Pérez, licenciada en Nutrición con especialidad en obesidad y comorbilidades, con maestría en nutriología aplicada y educadora en diabetes. “Estos, en su mayoría, son una ayuda extra para mejorar el rendimiento en la actividad física o el ejercicio, pero también pueden ayudar a la construcción de masa muscular y a ganar fuerza, mejorando los entrenamientos”, resalta Katia María Pérez. En su experiencia, muchas personas recurren a los suplementos por practicidad más que por necesidad. “Los suplementos nos pueden ayudar a no perder la masa muscular, algo muy común durante los entrenamientos o durante la vejez. Entendiendo esto podemos concluir en que los suplementos son muy importantes durante el entrenamiento, pues son indispensables para la mejoría de la composición corporal”, explica Pérez. Dependencia al suplemento Ambas posturas profesionales parecen mostrar que los suplementos son un buen aliado si estas se toman con una dosis extra de responsabilidad, sin embargo, ¿qué ocurre cuando el consumo se vuelve excesivo o mal informado? Para ello, los agentes gubernamentales juegan un rol importante, pero también el consumidor. “El Ministerio de Salud en Perú es el encargado de los registros sanitarios y evaluación para la aprobación de suplementos alimenticios. Estos no requieren de receta médica para su uso, por lo que es indispensable que todo suplemento que se adquiera tenga un propósito nutrimental detectado, como apoyar la ingesta de proteínas, vitaminas, minerales, antioxidantes y fitonutrientes, etc.”, menciona el Dr. Palafox. El consumo de suplementos nutricionales puede ser positivo siempre y cuando haya un seguimiento profesional. (Archivo) En ese sentido, la falta de información sobre suplementos nutricionales puede llevar a efectos adversos en la salud. “La base de la salud es una vida activa y una alimentación sana. Si no tenemos esto como base, los suplementos alimenticios no pueden solucionar las deficiencias nutrimentales que tengamos y tampoco deben usarse de esa manera”, refiere el Dr. Palafox. “La base de la salud es una vida activa y una alimentación sana. Si no tenemos esto como base, los suplementos alimenticios no pueden solucionar las deficiencias nutrimentales que tengamos". Dr. Hugo Palafox, vicepresidente de Asuntos Científicos de Immunotec. Para tener más claro este panorama, un estudio de campo de la Universidad Privada Norbert Wiener reveló que una gran cantidad de usuarios en gimnasios desconocía la forma correcta de consumir suplementos . Algunos combinaban proteínas con quemadores de grasa sin saber sus efectos, otros tomaban dosis superiores a las recomendadas. “Cuando nos nutrimos bien, nuestras defensas naturales están en mejor condición para protegernos y el uso de suplementos solo es un impulso para los buenos hábitos con los que ya se cuenta”, añade el Dr. Palafox. “Si se busca fortalecer algo en específico o sacar provecho a algún nutriente en particular. Siempre nos podemos favorecer de tomar suplementos nutricionales, sobre todo cuando vivimos una vida muy activa”, recalca la nutricionista Pérez. Hacer catarsis sobre lo más básico A pesar de los riesgos, la industria sigue creciendo. En un contexto donde las redes sociales y la cultura del fitness imponen estándares físicos exigentes, los suplementos nutricionales se han convertido en una solución rápida para muchos. Pero los especialistas insisten en que no hay atajos para una vida saludable . “Algunas opciones básicas y naturales para la suplementación son la proteína vegetal y animal, como el suero de leche (una de las más recomendadas) y la proteína vegetal aislada, puede ser de semillas de girasol, leguminosas, chícharos, entre otros. También la creatina es muy recomendada para la construcción de masa muscular y el rendimiento, lo podemos encontrar en la carne”, subraya Pérez. Una dieta balanceada es clave también para una correcta nutrición en quienes practican deporte. (Archivo) Paula lo entendió a tiempo. Luego de años de prueba y error, dejó los suplementos y apostó por una alimentación más natural. “No veo resultados inmediatos como antes, pero me siento mejor conmigo misma, es decir, es como tomar proteína solo que ahora lo hago a través de un plátano. Sí se siente mucho mejor”, confiesa. “Toda suplementación alimenticia debe ser acompañada de un experto en nutrición y de preferencia con conocimientos en deporte”, recomienda finalmente Pérez. “Toda suplementación alimenticia debe ser acompañada de un experto en nutrición y de preferencia con conocimientos en deporte". Katia María Pérez, licenciada en Nutrición con especialidad en obesidad y comorbilidades, con maestría en nutriología aplicada y educadora en diabetes. Paula aprendió que el verdadero cambio no viene en envases de colores ni en promesas de transformación express, sino en la constancia y el conocimiento. 