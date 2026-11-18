La cuenta regresiva para el estreno de Grand Theft Auto VI (GTA 6) entra en su recta final. Rockstar Games confirmó que el esperado videojuego estará disponible desde el jueves 19 de noviembre de 2026, aunque no todos los usuarios podrán comenzar a jugar al mismo tiempo. El lanzamiento se realizará de manera progresiva, siguiendo la medianoche de cada región, por lo que conocer el horario correspondiente a cada país será fundamental para quienes quieran ingresar desde el primer minuto.

¿A qué hora se podrá jugar GTA 6 en Perú y Latinoamérica?

De acuerdo con el calendario oficial de Rockstar Games, GTA 6 se desbloqueará a las 12:00 a. m. del jueves 19 de noviembre en cada región. Esto significa que los jugadores peruanos podrán comenzar la aventura exactamente a la medianoche, sin necesidad de esperar hasta la mañana.

Estos son los horarios previstos para los principales países de Latinoamérica:

País Fecha Hora de estreno Perú 19 de noviembre 12:00 a. m. Colombia 19 de noviembre 12:00 a. m. Ecuador 19 de noviembre 12:00 a. m. Panamá 19 de noviembre 12:00 a. m. México (centro) 19 de noviembre 12:00 a. m. Venezuela 19 de noviembre 12:00 a. m. Bolivia 19 de noviembre 12:00 a. m. Argentina 19 de noviembre 12:00 a. m. Chile 19 de noviembre 12:00 a. m. Uruguay 19 de noviembre 12:00 a. m. Paraguay 19 de noviembre 12:00 a. m. Brasil (Brasilia) 19 de noviembre 12:00 a. m.

La programación responde a las diferencias entre husos horarios y no a una activación simultánea en todo el planeta. Por ello, mientras algunos usuarios de Oceanía ya podrán ingresar durante el miércoles 18, en Sudamérica el estreno se producirá al comenzar el jueves 19.

¿A qué hora se estrena GTA 6 en Estados Unidos, Europa y Asia?

En Estados Unidos, el horario también dependerá de la ubicación geográfica. La referencia de lanzamiento contempla la medianoche del 19 de noviembre en las respectivas zonas horarias, por lo que algunas ciudades de la costa oeste podrán acceder desde la noche del miércoles 18.

En Europa, países como España, Francia, Alemania e Italia tendrán acceso desde las 12:00 a. m. del jueves 19. En Asia, Japón y Corea del Sur figuran entre los primeros mercados en recibir el videojuego, mientras que Nueva Zelanda encabezará el estreno mundial al alcanzar primero la medianoche de su territorio.

¿En qué consolas estará disponible GTA 6?

Uno de los aspectos importantes que deben considerar los jugadores es que el lanzamiento inicial de Grand Theft Auto VI estará destinado a las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar Games no contempla, en esta etapa, una versión para PlayStation 4 ni para Xbox One.

Esto significa que quienes todavía utilizan consolas de generaciones anteriores tendrán que considerar una actualización de equipo para disfrutar de esta nueva entrega. Asimismo, los usuarios de PC deberán esperar información oficial sobre una eventual versión para esta plataforma, ya que no forma parte del estreno anunciado para noviembre de 2026.

¿Se puede descargar GTA 6 antes de su lanzamiento?

Los jugadores que compraron la versión digital tienen la posibilidad de preparar la descarga anticipada para evitar contratiempos durante el estreno. Según el centro de soporte de Rockstar Games, la precarga digital en PlayStation 5 comenzó el 10 de noviembre a la medianoche de cada zona horaria, mientras que en Xbox Series X|S se habilitó globalmente a las 00:00 GMT de esa misma fecha.

Esta alternativa permite tener los archivos del videojuego instalados antes de la fecha oficial, aunque el acceso permanece bloqueado hasta que llegue la hora correspondiente. Por eso, conviene revisar que la descarga haya terminado correctamente, contar con espacio suficiente en el almacenamiento y mantener la consola conectada a internet para evitar problemas de última hora.

¿Qué debes hacer para jugar GTA 6 desde el primer minuto?

Para ingresar a Grand Theft Auto VI apenas se habilite, lo recomendable es comprobar previamente que la compra esté asociada a la cuenta correcta de PlayStation o Xbox. También es importante verificar que la consola tenga instalada la última actualización disponible y que la conexión a internet funcione con normalidad.

La expectativa por el regreso de la franquicia es enorme y el estreno promete convertirse en uno de los acontecimientos más importantes de la industria de los videojuegos en 2026. Para los usuarios peruanos, la cita será a la medianoche del jueves 19 de noviembre, momento en que podrán comenzar su recorrido por Vice City y descubrir la nueva historia protagonizada por Jason y Lucia.