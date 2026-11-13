WhatsApp se ha convertido en una de las herramientas de comunicación más utilizadas en el mundo. Desde su aparición, hace más de 15 años, la plataforma perteneciente a Meta ha incorporado distintas opciones para facilitar el intercambio de mensajes, fotografías, documentos y videos entre sus usuarios. Sin embargo, entre las dudas más frecuentes también aparece una pregunta: ¿qué sucede cuando eliminamos una conversación importante y queremos volver a consultarla? Aunque muchas personas consideran que los mensajes borrados desaparecen definitivamente, existen alternativas para intentar recuperar parte de esa información. Una de ellas consiste en utilizar las copias de seguridad que ofrece el servicio, siempre que hayan sido configuradas con anterioridad. En los teléfonos Android, este respaldo puede estar vinculado a una cuenta de Google, mientras que los usuarios de iPhone pueden recurrir a iCloud.

¿CÓMO RECUPERAR TUS CONVERSACIONES ELIMINADAS DE WHATSAPP MEDIANTE UNA COPIA DE SEGURIDAD?

Antes de iniciar cualquier procedimiento, es importante comprobar si existe un respaldo del historial de conversaciones. En dispositivos Android, puedes revisar esta información desde Google One, siempre que utilices la misma cuenta de Google asociada a la copia de seguridad de WhatsApp.

Para verificar si tienes un respaldo disponible, sigue estas indicaciones:

Ingresa a Google One e inicia sesión con tu cuenta.

Accede al apartado «Almacenamiento» y selecciona «Otros».

Comprueba si aparece una copia de seguridad correspondiente a WhatsApp.

Una vez que hayas confirmado la existencia del respaldo, podrás intentar recuperar tus conversaciones siguiendo estos pasos:

Desinstala WhatsApp de tu teléfono y vuelve a instalarlo. Verifica tu número de teléfono cuando la aplicación lo solicite. Cuando aparezca la opción de recuperar el historial, selecciona «Restaurar» para cargar la copia disponible. Si eliges «Omitir», continuarás con la instalación sin recuperar el respaldo.

La plataforma también puede solicitar una comprobación adicional de identidad antes de completar el procedimiento. Según la configuración de seguridad de cada cuenta, esta verificación podría realizarse mediante un código enviado por SMS o una llamada telefónica. Es importante tener presente que la recuperación dependerá de que exista una copia previa y de que los mensajes que buscas estén incluidos en ella.

EL AJUSTE DE ANDROID QUE PODRÍA AYUDARTE A LEER MENSAJES ELIMINADOS

Existe otra alternativa que puede resultar útil para quienes utilizan teléfonos Android: el historial de notificaciones. Esta herramienta del sistema operativo permite consultar determinadas alertas que llegaron al dispositivo, incluso cuando el remitente posteriormente eliminó el mensaje de WhatsApp.

Para utilizar esta función, primero debes comprobar si tu celular cuenta con dicha característica y si se encontraba habilitada antes de recibir la notificación. En los equipos compatibles, puedes acceder mediante la siguiente ruta:

Abre WhatsApp y comprueba que tengas instalada una versión actualizada.

Ingresa a los ajustes generales de tu teléfono y busca el apartado «Notificaciones».

Dirígete a «Ajustes avanzados» y localiza la opción «Historial de notificaciones».

Activa esta herramienta para que el sistema pueda registrar las alertas recibidas.

De esta manera, podrías consultar el contenido de algunas notificaciones correspondientes a mensajes que después fueron eliminados de una conversación. No obstante, esta alternativa tiene limitaciones: no recupera el chat completo, archivos multimedia ni mensajes recibidos antes de activar el registro. Además, su disponibilidad y ubicación pueden variar según el fabricante y la versión de Android.

LAS 10 FUNCIONES QUE WHATSAPP INCORPORÓ PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE SUS USUARIOS

Además de las opciones relacionadas con la recuperación de información, WhatsApp ha presentado diferentes herramientas para ampliar las posibilidades de comunicación y personalización. Entre las novedades anunciadas por Meta desde septiembre de 2025 destacan las siguientes:

Live Photos y fotografías en movimiento: permite compartir imágenes que conservan parte del movimiento y el sonido del momento capturado, tanto en dispositivos iOS como Android compatibles. Chats personalizados con Meta AI: los usuarios pueden apoyarse en la inteligencia artificial de Meta para crear diseños y temas propios para sus conversaciones. Fondos generados con inteligencia artificial: esta herramienta ofrece la posibilidad de elaborar escenarios personalizados para videollamadas y añadir fondos especiales al tomar fotografías o grabar videos desde los chats. Búsqueda de grupos compartidos: permite localizar conversaciones grupales buscando el nombre de una persona que forme parte de ellas. Indicador de miembros conectados: muestra cuántos integrantes de un grupo se encuentran en línea, facilitando la identificación de personas disponibles para conversar. Notificaciones destacadas en grupos: incorpora opciones para seleccionar qué alertas deseas recibir. Puedes priorizar menciones, respuestas y mensajes de contactos guardados, o mantener activadas todas las notificaciones. Nuevas herramientas para eventos: ahora es posible organizar actividades en conversaciones individuales, confirmar asistencia con la opción «Tal vez», incluir acompañantes y establecer horarios de finalización. Reacciones interactivas: facilita la visualización de las respuestas de otros integrantes y permite seleccionar rápidamente una reacción para sumarse a ellas. Escaneo de documentos desde iPhone: los usuarios pueden digitalizar archivos directamente desde WhatsApp, utilizando las opciones para escanear, recortar y guardar documentos. WhatsApp como aplicación predeterminada en iPhone: permite establecer la plataforma como servicio principal para enviar mensajes y realizar llamadas desde los dispositivos compatibles.

¿QUÉ OTRAS NOVEDADES PUEDES ENCONTRAR EN LA APLICACIÓN DE META?

El conjunto de actualizaciones también incluye nuevos paquetes de stickers diseñados para darle mayor personalidad a las conversaciones. Entre las colecciones mencionadas por la compañía figuran “Pájaro intrépido”, “Días de escuela” y “Vacaciones”, alternativas que permiten expresar emociones y acompañar los mensajes con ilustraciones.

Asimismo, las herramientas de WhatsApp continúan ampliándose para ofrecer más posibilidades sin necesidad de recurrir a plataformas externas. La digitalización de documentos, los recursos de inteligencia artificial y los ajustes de personalización forman parte de esta evolución.

Por ello, mantener la aplicación actualizada resulta importante para conocer las funciones disponibles y aprovechar las mejoras que Meta incorpora progresivamente. Algunas características pueden variar de acuerdo con el sistema operativo, el modelo del dispositivo y la disponibilidad de cada actualización.