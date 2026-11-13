Por Redacción EC

WhatsApp se ha convertido en una de las herramientas de comunicación más utilizadas en el mundo. Desde su aparición, hace más de 15 años, la plataforma perteneciente a Meta ha incorporado distintas opciones para facilitar el intercambio de mensajes, fotografías, documentos y videos entre sus usuarios. Sin embargo, entre las dudas más frecuentes también aparece una pregunta: ¿qué sucede cuando eliminamos una conversación importante y queremos volver a consultarla? Aunque muchas personas consideran que los mensajes borrados desaparecen definitivamente, existen alternativas para intentar recuperar parte de esa información. Una de ellas consiste en utilizar las copias de seguridad que ofrece el servicio, siempre que hayan sido configuradas con anterioridad. En los teléfonos Android, este respaldo puede estar vinculado a una cuenta de Google, mientras que los usuarios de iPhone pueden recurrir a iCloud.

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