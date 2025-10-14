La familia de redes sociales operadas por Meta de Mark Zuckerberg, hoy ya tiene integrada a la Inteligencia Artificial (IA) como la herramienta que le brinda diversos beneficios a sus miles de millones de usuarios ubicados en diversas partes del mundo. En ese sentido, gran sorpresa aún genera entre las personas que utilizan WhatsApp, el hecho de poder observar el llamativo anillo iridiscente en la pantalla de conversaciones con contactos, y en algunos casos terminar pulsándolo de manera involuntaria para recibir asistencia virtual.

ASÍ PUEDES DESACTIVAR META AI EN WHATSAPP

La IA hoy forma parte de la más avanzada tecnología puesta al servicio de la humanidad y millones de personas que pueden recibir asistencia virtual hasta por WhatsApp gracias a Meta AI, el moderno modelo de lenguaje a gran escala creado para interactuar con cada usuario y simplificarles las tareas diarias.

Con respecto a dicho chatbot, la empresa fundada por Mark Zuckerberg, expresa oficialmente que “ahora es multilingüe, más creativo y más inteligente”, y cuya capacidad trasciende en tiempo real, y termina ofreciéndote respuestas inmediatas acerca de temas variados.

Hoy Meta AI figura integrado en los WhatsApp de Sudamérica y otras partes del mundo de manera gratuita, brindándote inicialmente la posibilidad de resolver dudas, y conforme avancen las actualizaciones, ir incorporando mayores funcionalidades tomando en cuenta que no es necesario instalarla.

Ante ese detalle, algunas de las millones de personas que hacen uso frecuente del popular aplicativo de mensajería instantánea, se preguntan cómo es que puede desactivarse o simplemente eliminarse de la pantalla principal, siendo la respuesta negativa en principio, pero brindando a continuación algunas ideas para lograr volverlo menos invasivo:

Si figura configurado como un contacto independiente, puedes eliminar la conversación como cualquier contacto .

. Si Meta AI está en un grupo, necesitarás de la ayuda del administrador de turno para que lo desactive .

. Si figura integrado a un servicio de asistencia, procede a revisar las configuraciones dentro del chat de manera manual o el sistema como tal para finalmente desactivar la asistencia automatizada.

Asimismo, y próximamente, una de las funciones incorporadas en Meta AI más esperadas es aquel “modelo de código abierto más grande y capaz” de recibir preguntas matemáticas, codificación y proyectos más complejos, mientras se actualiza cada dos semanas en Android, iOS, entre otras plataformas.

ESTO ES LO QUE TE PEEMITE HACER META AI EN WHATSAPP

Tener conversaciones con Meta AI y otros personajes.

Usar Meta AI en chats grupales existentes.

Hacer preguntas y obtener recomendaciones útiles.

Hablar de intereses compartidos.

Interactuar con su contenido.

Crear imágenes generadas por la IA en chats.

ESTA NOVEDOSA FUNCIONALIDAD DE WHATSAPP HOY TE PERMITE ENVIAR FOTOS EN MOVIMIENTO

Hoy la comunicación entre seres humanos, y de todas partes del mundo, se simplifica gracias a WhatsApp como el más popular aplicativo que ofrece mensajería instantánea, pero también una gran variedad de funcionalidades hoy nuevamente remarcadas tras lanzamiento oficial.

A partir de fines de setiembre 2025, tus chats en plataforma de Meta serán más divertidos gracias a la incorporación de ciertos ajustes que te permitirán generar desde fotos en movimiento hasta personalizar tus conversaciones con Meta AI, entre otras de las siguientes novedades:

LIVE PHOTOS

- “Ahora puedes compartir Live Photos (iOS) y fotos en movimiento (Android) que capturan la vida tal y como es (completa, con sonido y movimientos)”.

CHATS CON META AI

- “Ahora puedes usar el poder de Meta AI para impulsar tu creatividad y hacer tus propios temas de chat personalizados”.

FONDOS CON META AI

- “Ahora, puedes crear fondos únicos con la IA para tus videollamadas y ubicarte en tus entornos favoritos o probar algo nuevo.

También puedes añadir fondos de IA cuando tomas fotos y grabas videos directamente en los chats".

BÚSQUEDA DE GRUPOS

- “Ahora, en la pestaña Chats, puedes buscar el nombre de una persona que sepas que está en el grupo, y se mostrarán los grupos que tienen en común”.

Cabe resaltar, que asimismo y desde fines de setiembre 2025, Meta ha añadido un nuevo paquete de stickers para “que tus chats sean más expresivos y divertidos” pudiendo descargar desde el ‘Pájaro intrépido’ hasta ‘Días de escuela’ o ‘Vacaciones’, y hasta tengas la chance de “escanear, recortar, guardar y enviar documentos” desde el propio WhatsApp en dispositivos con Android y iPhone también.