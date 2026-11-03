Por Redacción EC

La forma en que millones de personas se comunican a diario ha cambiado considerablemente gracias a WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo y que, desde hace más de una década, conecta a usuarios de distintos países. Como parte de sus constantes actualizaciones, la plataforma incorpora herramientas destinadas a mejorar la experiencia de sus usuarios y reforzar su privacidad. En esta oportunidad, Meta presenta una alternativa que permite controlar quién puede añadirte a conversaciones grupales, con el propósito de reducir los mensajes no deseados, evitar el spam y protegerte de invitaciones realizadas por personas desconocidas sin tu autorización.

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