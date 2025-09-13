A nivel mundial, hoy la comunicación entre miles de millones de personas se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y mediante el cual también puedes beneficiarte estando frente a una computadora o laptop. Es así como no solo desde tu dispositivo móvil puedes usarlo, sino también instalándolo gracias a QR en ordenadores portátiles donde algunos trucos y atajos te permitirán mejorar experiencia a través de la versión web.
LOS MEJORES TRUCOS Y ATAJOS QUE TE PERMITIRÁN MEJORAR EXPERIENCIA EN WHATSAPP WEB
Hoy el mundo se comunica a través de las redes sociales, y sobre todo mediante WhatsApp, el popular aplicativo de mensajería instantánea desarrollado por Meta que además te ofrece una versión web donde puedes incluso navegar entre chats gracias a ciertos trucos y atajos empleados.
Uno de ellos tiene que ver precisamente con el uso de los siguientes comandos a fin de archivar, silenciar, eliminar o marcar conversaciones desde tu laptop u otro tipo de ordenador portátil, acceder a paneles de emoji, entre otras funciones trascendentales para agilizar experiencia:
- Marcar como no leído (Ctrl + Alt + Shift + U)
- Silenciar chat (Ctrl + Alt + Shift + M)
- Eliminar chat (Ctrl + Alt + Retroceso)
- Buscar dentro de un chat (Ctrl + Alt + Shift + F)
- Cerrar chat (Escape)
- Crear un nuevo grupo (Ctrl + Alt + Shift + N)
- Panel de stickers (Ctrl + Alt + S)
- Ampliar búsqueda (Alt + K)
Con respecto a los trucos que puedes probar usando WhatsApp Web, te contamos que activando la vista de escritorio y escaneando el QR de manera habitual, también puedes acceder a dicha versión desde una tablet, y hasta transformar cualquier imagen en un sticker sin pasos adicionales, mientras lees mensajes sin doble check azul, envías fotos en alta calidad, y terminas transfiriendo archivos como si estuvieras conectado a dispositivo móvil.
ESTO DEBES HACER SI TU WHATSAPP WEB NO FUNCIONA PESE A TENER CONEXIÓN A INTERNET
Hoy desde Meta, el desarrollo de WhatsApp trae consigo periódicamente que nuevas funcionalidades se vayan incorporando, y añadiendo a la versión Web también, sin embargo tras sincronización en computadora, dicha extensión del aplicativo móvil podría dejar de abrir a causa de motivos vinculados a actualización de página.
Al respecto, resulta importante que tomes en cuenta también al caché del navegador o problemas de compatibilidad con versiones antiguas cuando se trata de recuperar su operatividad, y teniendo por ello que realizar el siguiente movimiento manual usando celular:
- Ir a Configuración y buscar la opción de “Privacidad” o “Historial”
- Tras encontrar la opción de borrar caché y cookies, vuelve a ingresar a WhatsApp Web para probar regularización de funcionamiento.
Otra de las cuestiones que estarían imposibilitándote la navegación en popular versión desde PC o laptop, tendría que ver con simplemente cerrar y volver a iniciar sesión tras actualizar plataforma mientras revisas compatibilidad con Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera o Safari.
LOS TRUCOS QUE TE PERMITEN CAMBIAR LETRAS Y EL COLOR DE LOS MENSAJES ENVIADOS POR WHATSAPP DESDE TU CELULAR
A nivel global, más de 2 mil millones de usuarios activos mensuales tiene WhatsApp según registros brindados por Statista, por ejemplo, y a partir de esa exorbitante cifra, Meta trabaja para continuar actualizando contenido que brinda versatilidad al momento de personalizar nuestros propios mensajes.
En efecto, hoy el popular aplicativo al cual nos referimos, te ofrece la posibilidad de tanto convertir un texto normal en cursiva, negrita o tachado, como sustituir las clásicas burbujas verdes de los mensajes por otros colores, entre otras funcionalidades capaces de adaptarse a tu estilo.
Al respecto, y si interesa personalizar tus conversaciones llevadas a cabo en WhatsApp, volviéndolas incluso más llamativas, toma en consideración los siguientes trucos que figuran habilitados por parte de Meta:
- FORMATOS DE TEXTO
- Si quieres escribir en cursiva, solamente coloca un guion bajo antes y después de cada texto.
- Si te interesa escribir en negrita, solamente coloca un asterisco antes y después de cada texto.
- Si quieres escribir texto tachado, solamente coloca una tilde antes y después de cada texto.
- Si te interesa escribir en monoespaciado, solamente coloca tres comillas invertidas simples antes y después de cada texto.
- Si quieres crear una lista con viñetas, solamente coloca un asterisco o guion seguido de un espacio antes de cada elemento.
- Si te interesa crear una lista numerada, solamente coloca un número seguido de un punto y espacio antes de cada línea de texto.
- Si quieres añadir una cita, solamente coloca un corchete angular seguido de un espacio antes del texto.
- Si te interesa añadir código alineado, solamente coloca un acento grave antes y después de cada texto.
- CAMBIO DE COLOR EN MENSAJES
1- Abre tu aplicativo móvil.
2- Dirígete a “Ajustes” y luego a “Chats”.
3- Selecciona “Tema predeterminado del chat” e ir a “Color del chat”.
4- Finalmente escoge el color de tu preferencia y listo.
Cabe resaltar, que una vez cumplido los 4 pasos destacados, el ajuste solo será visible para el usuario, y no de manera externa, existiendo sin embargo la posibilidad de compartir esta experiencia con terceros, solo haciendo uso de otros aplicativos por los cuales debes tener mucho cuidado ya que su instalación en dispositivo móvil podría implicarte riesgos de seguridad personal como la exposición de datos.