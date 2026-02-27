A nivel global, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que figura operativo desde hace más de 15 años gracias a Meta. En relación a la utilidad que le damos, suele resultar tema de conversación el hecho de conocer la forma de descubrir si alguien te tiene bloqueado como contacto, y terminar comprobándolo gracias a función muy particular.

DE ESTA FORMA PUEDES DESCUBRIR SI ALGUIEN TE TIENE BLOQUEADO EN WHATSAPP

La obstrucción de cuenta activada mediante WhatsApp, también puede comprobarse, y de manera práctica usando herramienta muy particular que protege tus mensajes de texto, por ejemplo.

Hoy vamos a referirnos al cifrado de extremo a extremo como aquella alternativa que también te permite descubrir si alguien te ha bloqueado, y mediante estos 4 sencillos pasos:

Abre el chat que te resulta sospechoso .

. Pulsa el nombre del contacto que figura en la parte superior de pantalla .

. Desplaza tu clic hasta la sección “Cifrado” .

. Termina pulsando dicha opción y observa el mensaje que aparece.

Cabe resaltar, que asimismo puedes descubrir que fuiste bloqueado de WhatsApp, si el mensaje enviado solo muestra un tic gris, y durante tiempo prolongado, la foto de perfil desaparece de pronto, o también dejas de encontrar respuesta en llamadas o videollamadas realizadas.

EL TRUCO QUE PUEDE PERMITIRTE RECUPERAR MENSAJES BORRADOS EN WHATSAPP

Transcurre el tiempo en pleno siglo XXI, y WhatsApp se consolida como un aplicativo de gran valor para la comunicación entre personas de todo el mundo, siendo los mensajes eliminados aquellos que según lo ofrece Meta, pueden llegar a recuperarse de manera total e interna.

Sin la necesidad de descargar otros aplicativos, hoy tienes la chance de volver a revisar textos borrados desde dicha plataforma, y siguiendo estos pasos puntuales si cuentas con dispositivos móviles Android:

Abre WhatsApp actualizado e ingresa a “Ajustes”

Luego dirígete a la sección “Notificaciones”, y encuentra “Notificaciones en alta prioridad”

Habilita historial de notificaciones dirigiéndote también a la sección “Notificaciones”, y pulsando la opción de “Ajustes avanzados”

Una vez realizados estos pasos, los usuarios de WhatsApp podrán acceder a contenido original de mensajes borrados, y aunque ya no figuren en las propias conversaciones, pudiendo leerlos de manera íntegra, y tal y como lo resaltamos líneas arriba, sin depender de otras apps o plataformas descargadas externamente.

LA FUNCIÓN QUE LE FALTABA A WHATSAPP Y MUY PRONTO ESTARÁ DISPONIBLE

Tras el inicio de operaciones de WhatsApp a nivel mundial, Meta ha venido sorprendiendo a usuarios mediante la habilitación de funciones que hoy ya puedes emplear, y muy pronto para sistematizar textos dirigidos a contactos.

Al respecto, te revelamos ahora que a través de Wasavi para dispositivos Android y Scheduled para iPhone, actualmente gozas de la chance de programar mensajes, es decir, “escribir un mensaje y elegir una fecha y hora específicas para su envío automático”, tal y como próximamente figurará disponible en propio aplicativo.

“WhatsApp está desarrollando una función que permitirá a los usuarios programar sus mensajes, prevista para una próxima actualización”, revela WABetaInfo oficialmente, y aunque aún esta función se encuentra en desarrollo, resulta importante dar a conocer que “futura actualización” permitirá emplearlo sin necesidad de instalar aplicativos externos.

Con respecto a esto último, te contamos que el procedimiento implica la descarga realizada desde Play Store y App Store, según corresponda, y a partir de entonces activar los permisos solicitados para iniciar con la sistematización de textos que puede permitirte definir tanto fechas como horarios de envío respectivos.