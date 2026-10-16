Por Redacción EC

La comunicación digital conecta a millones de personas en distintas partes del mundo, y WhatsApp se mantiene como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas gracias a sus constantes actualizaciones. Desde su aparición, la plataforma ha incorporado diversas herramientas para mejorar la experiencia de sus usuarios y, de cara a 2026, continúa trabajando en nuevas alternativas de personalización. Entre las novedades que se encuentran en desarrollo destaca una función que permitiría añadir una imagen de portada al perfil, además de la fotografía habitual. Esta característica ofrecería nuevas posibilidades para adaptar la apariencia de la cuenta y darle un estilo más personal. Aunque la herramienta todavía se encuentra en desarrollo, su eventual llegada podría representar un cambio en la forma en que los usuarios presentan su identidad visual dentro de la aplicación.