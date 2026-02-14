El truco para ver los mensajes que fueron eliminados en WhatsApp

A nivel global, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que figura operativo desde hace más de 15 años gracias a Meta. En relación a la utilidad que le damos, resulta tema de conversación el hecho de conocer cómo es que podemos recuperar mensajes eliminados, y volver a revisarlos gracias a truco puntual habilitado por la propia plataforma.

EL TRUCO QUE PUEDE HACERTE RECUPERAR MENSAJES ELIMINADOS EN WHATSAPP

Transcurre el tiempo en pleno siglo XXI, y WhatsApp se consolida como un aplicativo de gran valor para la comunicación entre personas de todo el mundo, siendo los mensajes eliminados aquellos que según lo ofrece Meta, pueden llegar a recuperarse de manera total e interna.

Sin la necesidad de descargar otros aplicativos, hoy tienes la chance de volver a revisar textos borrados desde dicha plataforma, y siguiendo estos pasos puntuales si cuentas con dispositivos móviles Android:

Abre WhatsApp actualizado e ingresa a “Ajustes”

Luego dirígete a la sección “Notificaciones”, y encuentra “Notificaciones en alta prioridad”

Habilita historial de notificaciones dirigiéndote también a la sección “Notificaciones”, y pulsando la opción de “Ajustes avanzados”

Una vez realizados estos pasos, los usuarios de WhatsApp podrán acceder a contenido original de mensajes borrados, y aunque ya no figuren en las propias conversaciones, pudiendo leerlos de manera íntegra, y tal y como lo resaltamos líneas arriba, sin depender de otras apps o plataformas descargadas externamente.

LA HERRAMIENTA QUE TE AYUDA A PROGRAMAR MENSAJES ENVIADOS POR WHATSAPP

Tras el inicio de operaciones de WhatsApp a nivel mundial, Meta ha venido sorprendiendo a usuarios mediante la habilitación de funciones que hoy puedes emplear, pero no para sistematizar textos dirigidos a contactos.

Al respecto, te revelamos que a través de Wasavi para dispositivos Android y Scheduled para iPhone, actualmente gozas de la chance de programar mensajes, y externamente a las alternativas ofrecidas por parte de dicho aplicativo.

El procedimiento implica la descarga desde Play Store y App Store, según corresponda, y a partir de entonces activar los permisos solicitados para iniciar con la sistematización de textos que te permite definir tanto fechas como horarios de envío respectivos.

EVITA QUE TU EQUIPO SE DAÑE POR VIRUS INGRESADOS A WHATSAPP

Gran alerta siempre generan las propagaciones de virus, y más aún si logran instalarse en cuentas de WhatsApp, el popular aplicativo de mensajería instantánea que de manera predeterminada activa opción puntual cuya funcionalidad facilita el ingreso de softwares maliciosos.

Ante esta situación marcada por la alteración de información, resulta importante que puedas desactivar la descarga automática de archivos multimedia, y de la siguiente forma a fin de contrarrestar la ciberdelincuencia si cuentas con dispositivo Android:

Abre WhatsApp y pulsa los 3 puntos ubicados en la parte superior derecha .

. Acto seguido selecciona la opción “Ajustes” .

. Luego dirígete a “Almacenamiento y datos”, y busca la sección “Descarga automática de medios” .

. Pulsa cada una de las siguientes categorías:

- “Descargar con datos móviles”

- “Descargar con Wi-Fi”

- “En itinerancia de datos”.

Por último desmarca las alternativas donde figuran fotos, audios, videos y documentos, y termina por confirmar los cambios.

"Un error de WhatsApp permite que archivos multimedia maliciosos se propaguen a través de chats grupales“, remarca Malwarebytes mediante nota donde puntualiza que el Proyecto Zero de Google ha revelado una vulnerabilidad en dicho aplicativo, y donde registros de información maliciosos enviados a grupos recién creados, hoy pueden terminar descargándose de manera automática para usarse como vectores de ataque.

¿CÓMO DETECTAR QUE DESCONOCIDOS ESPÍAN TUS CONVERSACIONES EN WHATSAPP? ESTO SE SABE

La utilidad de diversos aplicativos de mensajería instantánea, hoy reviste de suma importancia para personas de todo el mundo, siendo WhatsApp el más empleado, y por lo tanto el más riesgoso en cuanto a la posibilidad de caer en fraude se refiere.

En ese sentido, y como parte integral de configuración, Meta te brinda la chance de revisar si desconocidos han ingresado a tu cuenta, y terminan espiando conversaciones privadas, gracias a la opción de “Dispositivos Vinculados” mediante el cual puedes observar la lista de computadoras, tabletas o navegadores con acceso activo a plataforma durante ese instante.

Tras ingresar a la pantalla principal de WhatsApp, selecciona el ícono de tres puntos verticales ubicado en la parte superior derecha, y continúa pulsando dicha alternativa para “Cerrar Sesión” iniciada por celulares externos, evitando así exponer desde chats hasta fotografías y archivos personales que tienden a caer en manos de la ciberdelincuencia.

LOS BENEFICIOS QUE TE BRINDA WHATSAPP MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE DISPOSITIVOS