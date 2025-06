A pocas fechas de finalizar las complicadas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, las diversas selecciones se vienen preparando arduamente para asegurar su presencia en este importante torneo internacional. A pesar de que Argentina, actual campeona del mundo y de la Copa América 2024, ya aseguró su boleto al Mundial, varios países aún siguen luchando por clasificar, ya sea de forma directa o a través del repechaje. Por ello, ante la incertidumbre de los hinchas, la Inteligencia Artificial confirmó los países que quedarán afuera de la justa mundialista, que congregarán 48 selecciones de todos los continentes. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PAÍSES SUDAMERICANOS QUEDARÁN AFUERA DEL MUNDIAL 2026, SEGÚN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y la tabla de posiciones en las Eliminatorias Sudamericanas ya permite vislumbrar qué equipos podrían clasificar, a solo tres fechas del final. Como se sabe, Argentina ya clasificó a la cita mundialista, mientras que Ecuador, Paraguay, Brasil, Uruguay y Colombia se encuentran en una posición privilegiada de cara a conseguir los ansiados boletos clasificatorios. Por su parte, Venezuela, por ahora, está en zona de Repechaje, lo que los ilusiona por asistir a su primera Copa del Mundo. Bolivia, Perú y Chile están, hasta el cierre de la fecha, afuera del Mundial, aunque todo podría definirse en las últimas jornadas.

Las selecciones de Bolivia, Perú y Chile quedarán afuera del Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, a fin de tener un panorama más claro, la plataforma Bolavip preguntó a la Inteligencia Artificial sobre las selecciones que quedarán eliminadas y no irán a la justa mundialista. “Si tengo que dar un pronóstico contundente, diría que los tres seleccionados sudamericanos que quedarán afuera del Mundial 2026 serán Chile, Perú y Bolivia. Por otra parte, Venezuela es el combinado que irá al repechaje. Chile no ha mostrado la regularidad necesaria y su generación dorada está cada vez más lejos de su mejor nivel. En tanto, Perú no ha encontrado solidez en ataque y su falta de goles le está costando puntos clave. Finalmente, Bolivia, aunque es fuerte en La Paz, cuenta con un rendimiento insuficiente en condición de visitante”, reveló la IA.

Fixture de la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026