Por Redacción EC

Para muchos usuarios, el cambio llegará sin previo aviso. Un día abrirán YouTube o intentarán descargar una aplicación desde Google Play y descubrirán que simplemente ya no funcionan como antes. No se trata de una falla temporal ni de un problema de conexión, sino del inicio del retiro definitivo del soporte para una generación de teléfonos Android que, pese a seguir encendiéndose con normalidad, han quedado demasiado lejos de los estándares tecnológicos actuales.