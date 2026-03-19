Por Redacción EC

Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y que de manera periódica activa funcionalidades puntuales para la protección de cuenta. En relación a los hackeos de los cuales podrías ser objeto, hoy especialistas te recomiendan llevar a cabo la desactivación de opción puntual, y esto buscando evitar el riesgo de caer en manos de una ciberdelincuencia capaz de instalarte softwares maliciosos, e intervenir así sensible información personal.

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