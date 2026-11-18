Grand Theft Auto VI ha despertado interés no solo por su mundo abierto y sus personajes, sino también por los detalles de simulación que incorpora en la experiencia de juego. Dos aspectos que ya generan preguntas entre los aficionados son la duración de su campaña y el funcionamiento del combustible de los automóviles. Reportes de periodistas que han probado el título muestran que terminar la historia puede tomar decenas de horas, mientras que quedarse sin gasolina dependerá del vehículo y de la forma de conducir por las carreteras de Leonida.

¿Cuántas horas se necesitan para terminar GTA 6?

Las primeras experiencias de periodistas especializados muestran que la duración de GTA 6 cambia considerablemente según la manera de jugar. Simon Cardy, editor sénior de IGN, necesitó aproximadamente 70 horas y alcanzó un avance del 71 % del contenido. Esto significa que todavía tenía actividades secundarias, coleccionables y otros desafíos pendientes.

Otros registros muestran diferencias importantes: Fraser Gilbert, de Pure Xbox, completó la aventura en 42 horas, mientras que Luke Reilly necesitó 115 horas para finalizar su recorrido y descubrir los dos desenlaces. Estas cifras reflejan que quienes se concentran exclusivamente en las misiones pueden avanzar mucho más rápido que los jugadores que exploran cada rincón del mapa.

¿Cuánto dura la gasolina de los vehículos en GTA 6?

Uno de los detalles que más curiosidad ha generado es el sistema de combustible. El periodista de Kotaku Zack Zwiezen realizó pruebas para comprobar cuánto tiempo podía conducir antes de que el tanque quedara vacío. En una camioneta, el combustible se agotó después de 29 minutos y 8 segundos de recorrido, bajo las condiciones de conducción de su experimento.

La prueba con un automóvil deportivo Banshee arrojó un resultado diferente: su tanque se vació en 18 minutos y 31 segundos. La diferencia demuestra que el consumo no es idéntico para todos los vehículos y que la velocidad también influye en la autonomía. Por tanto, los jugadores tendrán que prestar atención al indicador de combustible mientras recorren las carreteras de Leonida.

Un reporte de iXBT Games atribuye a periodistas especializados distintos tiempos de juego en GTA 6. Las cifras no equivalen a una duración oficial anunciada por Rockstar Games. (Fuente: Rockstar Games)

¿Será obligatorio detenerse en las gasolineras durante las partidas?

El sistema de combustible introduce una mecánica adicional en la conducción, pero no necesariamente significa que los jugadores tendrán que interrumpir constantemente sus actividades. Según las pruebas de Kotaku, el juego avisa cuando el tanque llega a determinados niveles y puede señalar la estación de servicio más cercana para facilitar el abastecimiento.

El periodista también explicó que, durante su experiencia de juego, quedarse sin gasolina no fue un problema frecuente. Sin embargo, conducir vehículos robados con poco combustible o escapar de la policía puede convertir una persecución en una situación más complicada. En ese sentido, esta característica añade un elemento de estrategia a los recorridos y puede obligar a cambiar de automóvil en el momento menos esperado.

¿Cuánto tiempo tomaría completar GTA 6 al 100 %?

Terminar la historia principal no será suficiente para quienes buscan descubrir todos los secretos del videojuego. Las estimaciones difundidas antes del lanzamiento apuntaban a que completar el 100 % podría demandar alrededor de 200 horas, aunque Rockstar Games no ha confirmado oficialmente esa cifra. El mundo abierto incluye misiones opcionales, desafíos, coleccionables y actividades que amplían considerablemente la experiencia.

La duración final dependerá del ritmo de cada usuario y de cuánto tiempo dedique a explorar, conducir, interactuar con otros personajes y completar objetivos adicionales. Con estos primeros registros, GTA 6 se perfila como una aventura extensa en la que no solo importará avanzar en la historia de Jason y Lucia, sino también descubrir todo lo que ofrece Leonida.

¿Qué está confirmado por Rockstar y qué procede del reporte?

La confirmación oficial consultada es la fecha de estreno: 19 de noviembre de 2026. Rockstar también sitúa la aventura en el estado ficticio de Leonida y anuncia el regreso a una Vice City contemporánea. La información de lanzamiento recogida por ABC News señala que el juego llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El comunicado oficial de fecha revisado no incluye cifras sobre duración de la campaña ni resultados de pruebas de combustible.

Los tiempos de juego y autonomía proceden, en cambio, del artículo de iXBT Games, que atribuye esas experiencias a IGN, Pure Xbox y Kotaku; no se corroboraron directamente en las publicaciones originales durante esta consulta. Además, aunque la nota de referencia afirma que el título “se ha lanzado”, la fecha oficial sigue siendo el 19 de noviembre. La lectura más rigurosa es tratar sus cifras como información atribuida y pendiente de corroboración, no como características oficiales garantizadas para todos los jugadores.