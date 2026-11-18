La cuenta regresiva para el estreno de Grand Theft Auto VI está por terminar y los jugadores tienen una tarea importante antes de regresar a Vice City: revisar cuánto espacio libre queda en sus consolas. El nuevo título de Rockstar Games requiere hasta 212 GB de almacenamiento, una cifra considerable que puede obligar a eliminar otros videojuegos o ampliar la capacidad de la consola. El requisito alcanza a los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series X|S, las plataformas confirmadas para el lanzamiento del 19 de noviembre de 2026.

¿Cuántos GB ocupa GTA 6 en PS5 y Xbox Series X|S?

Rockstar Games confirmó que el videojuego necesitará hasta 212 GB de espacio libre, aunque la cifra puede variar dependiendo del dispositivo. Este requisito contempla la instalación y los archivos necesarios para ejecutar el título, por lo que no debe confundirse necesariamente con el tamaño exacto de los datos que se descargan desde internet.

La exigencia es considerable si se compara con la capacidad disponible de algunas consolas. La Xbox Series S original, por ejemplo, cuenta con aproximadamente 364 GB utilizables, por lo que GTA 6 podría ocupar cerca del 58 % de ese espacio. En una PS5 estándar, que dispone de alrededor de 667 GB utilizables, representaría aproximadamente un tercio del almacenamiento.

¿Cuándo se puede descargar GTA 6 antes de su lanzamiento?

La precarga digital comenzó el martes 10 de noviembre y permite que quienes reservaron el videojuego puedan descargar sus archivos antes del estreno. Esta alternativa está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, por lo que los usuarios pueden adelantar la instalación y evitar largas esperas cuando llegue el momento de jugar.

Sin embargo, tener el videojuego descargado no significa que se pueda acceder anticipadamente a la aventura. Rockstar estableció el jueves 19 de noviembre de 2026 como fecha de lanzamiento. Hasta entonces, los archivos permanecerán bloqueados y solo podrán ejecutarse cuando se habilite oficialmente el acceso.

¿Qué consola necesita liberar más espacio para instalar GTA 6?

Los usuarios de Xbox Series S son quienes deben prestar mayor atención a este requisito, especialmente aquellos que tienen el modelo original de 512 GB. Debido al espacio reservado para el sistema operativo, los 212 GB que exige GTA 6 pueden representar una parte importante de la capacidad disponible. En estos casos, eliminar juegos que ya no utilizan puede ser necesario.

En PS5 y Xbox Series X también conviene revisar el almacenamiento antes de comenzar la instalación. Los jugadores pueden borrar títulos antiguos, trasladar archivos o recurrir a unidades de expansión compatibles. Es importante recordar que un disco externo convencional no permite ejecutar directamente todos los juegos optimizados para la actual generación de Xbox; algunos deben permanecer en el almacenamiento interno o en una tarjeta de expansión compatible.

¿Cómo liberar espacio y preparar la consola para jugar GTA 6?

En PlayStation 5, los usuarios pueden revisar la memoria disponible desde Configuración > Almacenamiento. Desde allí es posible identificar qué videojuegos y aplicaciones ocupan más espacio y eliminar aquellos que ya no necesitan. En Xbox Series X|S, la administración se encuentra en Mis juegos y aplicaciones, donde se puede consultar el almacenamiento y gestionar las instalaciones.

También es recomendable comprobar que la reserva digital esté vinculada a la cuenta correcta, mantener actualizada la consola y verificar que la descarga haya terminado por completo. De esta manera, los jugadores podrán tener GTA 6 preparado para su estreno sin contratiempos y comenzar a explorar Vice City y el estado ficticio de Leonida desde el primer momento.