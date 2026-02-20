¿Hackearon tu WhatsApp y no sabes qué hacer?: especialistas te brindan la solución paso a paso

Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y que de manera periódica sorprende a sus usuarios mediante el lanzamiento de nuevas funcionalidades. En esta oportunidad, y en medio de la irrupción de la ciberdelincuencia buscando acceder a tu información, ahora te compartimos detalles entorno a los pasos que debes seguir con la finalidad de recuperar cuenta hackeada por parte de inescrupulosos.
DE ESTA FORMA PUEDES RECUPERAR TU CUENTA HACKEADA DE WHATSAPP, SEGÚN ESPECIALISTAS
Las redes sociales hoy nos brindan grandes beneficios y hasta oportunidades, pero también nos pueden terminar exponiendo ante una ciberdelincuencia que acecha mediante el denominado hackeo.
Dicha práctica ilegal y tipificada como delito a nivel global, representa el uso de medios no convencionales para obtener acceso no autorizado a dispositivos digitales o redes informáticas, y por ello resulta fundamental que consideres los siguientes pasos a fin de intentar recuperar tu cuenta de WhatsApp intervenida de manera inmediata:
- Verifica tu número
- Ingres a WhatsApp y coloca tu número como si estuvieras iniciando sesión.
- Luego recibirás un código de verificación por SMS, el mismo que no debes compartir.
- Finalmente, procede a cerrar la sesión de cualquier otro dispositivo que haya intervenido tu cuenta.
- Activa la verificación en dos pasos
- Tras la recuperación de cuenta, sigue esta secuencia: Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar.
- Dicho paso te permitirá agregar una capa extra de seguridad, y a partir de ello, tendrás que ingresar un PIN cada vez que necesites verificar tu número.
Fuente: Entel
“Nunca compartas tu código de registro con otras personas, ni siquiera con tus familiares o amigos”, recomienda WhatsApp con respecto a la protección de cuenta, enfatizando además que como aplicativo, ellos se encuentran impedidos de desactivarla debido a la imposibilidad de verificar si el número de teléfono asociado, finalmente te pertenece.
EL BOTÓN SECRETO DE WHATSAPP QUE TE PERMITE ESTAR PROTEGIDO ANTE POSIBILIDAD DE FRAUDE
Conforme pasa el tiempo, WhatsApp se vuelve más imprescindible para los seres humanos, y esto gracias a una comunicación que si bien traspasa fronteras, también puede convertirse en un calvario si terminas recibiendo llamadas de números desconocidos, por ejemplo.
Al respecto, te contamos que el aplicativo desarrollado por Meta, te brinda la chance de activar protección avanzada, y ligada a tu dirección IP, y asimismo la posibilidad de silenciar cualquier tipo de contacto realizado vía telefónica.
Te compartimos a continuación los pasos que debes seguir para evitar caer en manos de la ciberdelincuencia, y terminar siendo estafado como usuario de WhatsApp:
- Abre WhatsApp y accede a tu menú de Ajustes.
- Seguidamente selecciona la opción “Privacidad”.
- Busca el apartado de “Llamadas”, y activa tanto la protección de dirección IP como el silencio de las comunicaciones telefónicas provenientes de números desconocidos.
“Si silencias las llamadas de números desconocidos, podrás centrarte en las conversaciones que te interesan y, a su vez, proteger tu privacidad y evitar contactos no deseados”, refiere WhatsApp de manera oficial, y en la búsqueda de brindarle a sus miles de millones de usuarios una autonomía capaz de permitirles administrar varias funciones para el cuidado de información personal.