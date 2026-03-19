Por Luis Carlo Merino

A nivel global, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que figura operativo desde hace más de 15 años gracias a Meta. En relación a la utilidad que le damos diariamente, y propias opciones activadas de forma predeterminada en plataforma, por ejemplo, hoy surge la incógnita fácil de resolver gracias a truco mediante el cual puedes evitar el guardado automático de toda foto, audio y video recibido como archivo multimedia. Te contamos cómo hacerlo, el paso a paso que debes seguir, y desde “Ajustes” lograron sin inconvenientes con la finalidad de liberar espacio de almacenamiento.

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