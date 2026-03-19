A nivel global, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que figura operativo desde hace más de 15 años gracias a Meta. En relación a la utilidad que le damos diariamente, y propias opciones activadas de forma predeterminada en plataforma, por ejemplo, hoy surge la incógnita fácil de resolver gracias a truco mediante el cual puedes evitar el guardado automático de toda foto, audio y video recibido como archivo multimedia. Te contamos cómo hacerlo, el paso a paso que debes seguir, y desde “Ajustes” lograron sin inconvenientes con la finalidad de liberar espacio de almacenamiento.

LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA ACTIVAR TRUCO Y EVITAR EL GUARDADO AUTOMÁTICO DE ARCHIVOS MULTIMEDIA EN WHATSAPP

A nivel global, los usuarios de WhatsApp suelen utilizar diversas opciones para el manejo adecuado de aplicativo, siendo uno en particular aquel que quizá desconoces, pero puedes desactivar para liberar espacio de almacenamiento.

En relación a guardado automático que figura predeterminado, te contamos que para precisamente evitarlo, dicha plataforma te permite llevar a cabo el siguiente paso a paso, y concretarlo gratuitamente:

Pulsa los 3 puntos que figuran ubicados en la parte superior derecha de pantalla principal .

. Clic a “Ajustes”, y luego “Chats”

Finalmente, pulsa la opción “Visibilidad de archivos multimedia” para desactivarlo.

Una vez cumplidos estos sencillos pasos para evitar que toda foto, audio y video recibido en dispositivo, pueda descargarse de manera automática vía WhatsApp, la desactivación se hará efectiva, pero pudiendo habilitarlo nuevamente, y cuando lo requieras.

LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA DESCUBRIR SI ALGUIEN TE TIENE BLOQUEADO EN WHATSAPP

La obstrucción de cuenta activada mediante WhatsApp, también puede comprobarse, y de manera práctica usando herramienta muy particular que protege tus mensajes de texto, por ejemplo.

Hoy vamos a referirnos al cifrado de extremo a extremo como aquella alternativa que también te permite descubrir si alguien te ha bloqueado, y mediante estos 4 sencillos pasos:

Abre el chat que te resulta sospechoso .

. Pulsa el nombre del contacto que figura en la parte superior de pantalla .

. Desplaza tu clic hasta la sección “Cifrado” .

. Termina pulsando dicha opción y observa el mensaje que aparece.

Cabe resaltar, que asimismo puedes descubrir que fuiste bloqueado de WhatsApp, si el mensaje enviado solo muestra un tic gris, y durante tiempo prolongado, la foto de perfil desaparece de pronto, o también dejas de encontrar respuesta en llamadas o videollamadas realizadas.

ESTE TRUCO PUEDE PERMITIRTE LA RECUPERACIÓN DE MENSAJES BORRADOS EN WHATSAPP

Transcurre el tiempo en pleno siglo XXI, y WhatsApp se consolida como un aplicativo de gran valor para la comunicación entre personas de todo el mundo, siendo los mensajes eliminados aquellos que según lo ofrece Meta, pueden llegar a recuperarse de manera total e interna.

Sin la necesidad de descargar otros aplicativos, hoy tienes la chance de volver a revisar textos borrados desde dicha plataforma, y siguiendo estos pasos puntuales si cuentas con dispositivos móviles Android:

Abre WhatsApp actualizado e ingresa a “Ajustes”

Luego dirígete a la sección “Notificaciones”, y encuentra “Notificaciones en alta prioridad”

Habilita historial de notificaciones dirigiéndote también a la sección “Notificaciones”, y pulsando la opción de “Ajustes avanzados”

Una vez realizados estos pasos, los usuarios de WhatsApp podrán acceder a contenido original de mensajes borrados, y aunque ya no figuren en las propias conversaciones, pudiendo leerlos de manera íntegra, y tal y como lo resaltamos líneas arriba, sin depender de otras apps o plataformas descargadas externamente.