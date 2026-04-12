Por Redacción EC

Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años a nivel global, y que de manera periódica sorprende a sus usuarios mediante el lanzamiento de nuevas funcionalidades. En esta ocasión, y con el 2026 iniciado, pasaremos a compartirte los detalles entorno a la más reciente actualización beta que mediante dicha plataforma ya le permite a algunas personas la activación de la cancelación de ruido durante las llamadas de voz y video. Buscando minimizar los sonidos de fondo para mejorar la claridad de las conversaciones, conoce puntualmente en qué consiste esta herramienta incorporada por parte de Meta, y desde abril 2026.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.