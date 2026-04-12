Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años a nivel global, y que de manera periódica sorprende a sus usuarios mediante el lanzamiento de nuevas funcionalidades. En esta ocasión, y con el 2026 iniciado, pasaremos a compartirte los detalles entorno a la más reciente actualización beta que mediante dicha plataforma ya le permite a algunas personas la activación de la cancelación de ruido durante las llamadas de voz y video. Buscando minimizar los sonidos de fondo para mejorar la claridad de las conversaciones, conoce puntualmente en qué consiste esta herramienta incorporada por parte de Meta, y desde abril 2026.

ASÍ FUNCIONA NUEVA HERRAMIENTA DE WHATSAPP QUE BUSCA ELIMINAR RUIDO DURANTE LLAMADAS

Periódicamente, Meta se encarga de implementar nuevas formas para mejorar la experiencia de los más de 3 mil millones de usuarios activos de WhatsApp, y a nivel global, siendo ahora la activación de la “cancelación de ruido durante las llamadas de voz y video”, una de las más recientes novedades anunciadas en abril 2026.

Según lo da a conocer WABetaInfo oficialmente, la última actualización beta para Android, termina habilitando opción a partir de la cual se busca mejorar la claridad de las conversaciones filtrando los sonidos de fondo tales como los relacionados al tráfico, viento, entre otros de similares características.

“Filtra el ruido no deseado en tiempo real sin afectar la voz del interlocutor”, remarca la principal fuente de actualizaciones en tiempo real para Android, iOS y versión web, entorno a una activación que por lo general figura predeterminada, y viene implementándose de manera gradual como función operativa.

EL TRUCO ACTIVADO PARA UTILIZAR WHATSAPP EN CARPLAY DE APPLE

Con ayuda de Siri desde el 2014, los conductores de vehículos que cuentan con iPhone pueden realizar llamadas, devolver alguna perdida, y hasta escuchar mensajes de voz, siendo ahora WhatsApp el aplicativo compatible cuyas funciones figuran habilitadas para llevar a cabo dichos propósitos mediante CarPlay.

Hoy Apple confirma al respecto, que el mencionado sistema inteligente diseñado para integrarse a la pantalla de infoentretenimiento del vehículo, cuenta con la posibilidad de utilizar herramientas básicas de la popular plataforma desarrollada por parte de Meta, y tan solo actualizándolo para gozar de sus beneficios mediante nueva interfaz.

“CarPlay es compatible con otras apps de música, mensajes y voz del iPhone, y también con aplicaciones de terceros para aparcar, cargar vehículos eléctricos, pedir comida a domicilio o encontrar gasolineras”, puntualiza la compañía que cofundara Steve Jobs, remarcando además en relación a su uso, que desde los “ajustes de tu iPhone tienes la opción de ordenar las apps como quieras ...”.