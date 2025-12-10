El mes de diciembre es uno de los momentos con más dinámicas grupales o familiares con motivo de las fiestas (Navidad y Año Nuevo). Una de las actividades favoritas es el Amigo Secreto, una dinámica muy divertida que ayuda a integrar a un grupo extenso sin excluir a nadie. La opción es viable; sin embargo, en el proceso de organización pueden fallar muchas cosas: alguien puede faltar, se puede confundir, te puede tocar tu mismo nombre y otros errores propios del sorteo.

No lo pienses dos veces y evita el dolor de cabeza con estas recomendaciones de aplicaciones y webs que pueden organizar la dinámica y el sorteo por ti.

¿Qué pasa si no quiero jugar al amigo secreto? Foto: Free pick / CABEZA AQUINO YURIKO MITSUKO

CUATRO APLICACIONES PARA PLANIFICAR TU AMIGO SECRETO ESTA NAVIDAD

Sorteo Amigo Secreto

Como su nombre lo revela, esta aplicación realiza el sorteo de manera virtual y presencial. La mejor parte es que puedes agregar indicaciones para evitar ciertas combinaciones entre amigos secretos pasados, parejas, jefes y demás.

El sorteo virtual facilita a todos los participantes un enlace personalizado para conocer quién es su amigo secreto. Mientras el sorteo en modalidad presencial, muestra un nombre diferente al tocar la pantalla en la opción “Mostrar”. Solo deberás pasar el celular a la próxima persona y ella deberá repetir el proceso para conocer a su amigo secreto. De esta manera se mantiene el anonimato frente a todos los participantes.

Amigo secreto: Secret Santa

Este aplicativo es de los más sencillos y directos para realizar el sorteo del amigo secreto. No deberás crearte ninguna cuenta ni aceptar ningún tipo de publicidad. Al igual que la primera opción, cuenta con dos modalidades: virtual y presencial.

Solo necesitas escribir los nombres de las personas que participarán en la dinámica y el aplicativo se encarga del resto. Otra información que también puedes cargar es el monto base del regalo, agregar recomendaciones o sugerencias de los participantes y añadir indicaciones para evitar combinaciones incómodas con el jefe, exparejas, etc.

Tras haber añadido todo lo que necesitas para el sorteo, solo envía la invitación y el resto podrá visualizar los resultados del sorteo.

Amigo Secreto: app gratis para realizar el sorteo de manera rápida | Foto: difusión

Amigo Secreto 22: ¡Sortéalo!

Otra aplicación sencilla para realizar el sorteo es Amigo secreto 22. Ingresa el presupuesto máximo o base de la dinámica, fecha del intercambio y, de haberlas, también las reglas del juego.

Crea el grupo de participantes, registra el nombre y correo de cada uno. Cada integrante deberá descargar el aplicativo en su celular, ingresar el código de acceso y podrá conocer quién es su amigo secreto.

Elfster

Finalmente, también tienes Elfster. Una de las opciones más completas para esta dinámica. Está disponible en formato de página web y aplicativo.

Puedes construir la propuesta del juego desde cero, agregar una imagen, reglas, nombres de los participantes, lista de deseos e incluso un agradecimiento luego de realizado el intercambio. Para llegar hasta las últimas etapas, la plataforma te pedirá que te registres. No olvides confirmar tu correo electrónico.