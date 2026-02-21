Nueva función de WhatsApp para grupos ya figura disponible: esto es lo que te ofrece el aplicativo a partir del 2026

Por Redacción EC

A nivel global, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el popular aplicativo de mensajería instantánea que figura operativo desde hace más de 15 años, y periódicamente sorprende a sus usuarios mediante el lanzamiento de nuevas funcionalidades. En esta oportunidad, y con el 2026 iniciado, Meta anuncia la operatividad de herramientas a partir de las cuales busca hacer que los chats grupales sean aún más acogedores y sin interrupciones.

