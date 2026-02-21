Nueva función de WhatsApp para grupos ya figura disponible: esto es lo que te ofrece el aplicativo a partir del 2026

A nivel global, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el popular aplicativo de mensajería instantánea que figura operativo desde hace más de 15 años, y periódicamente sorprende a sus usuarios mediante el lanzamiento de nuevas funcionalidades. En esta oportunidad, y con el 2026 iniciado, Meta anuncia la operatividad de herramientas a partir de las cuales busca hacer que los chats grupales sean aún más acogedores y sin interrupciones.

LA NUEVA FUNCIÓN QUE HABILITA WHATSAPP PARA CHATS GRUPALES

De manera periódica WhatsApp suele anunciar el lanzamiento de nuevas funciones, y desde mediados de febrero 2026, haciendo efectiva la operatividad del “Historial de Mensajes de Grupo”.

“Una de nuestras funciones más solicitadas, es otro ejemplo de cómo WhatsApp lidera la mensajería grupal, sin importar tu dispositivo”, remarca el aplicativo de Meta mediante comunicado, y haciendo hincapié en que ahora “los administradores y miembros del grupo pueden enviar mensajes recientes a los nuevos miembros para que puedan ponerse al día rápidamente”.

La información brindada de manera oficial, hoy precisa que “al agregar a alguien nuevo a un chat grupal, verás una opción para enviarle mensajes recientes (de 25 a un máximo de 100)”, garantizando ello “que los nuevos miembros solo tengan que leer el contexto más relevante y reciente”, y puedan así mantenerse conversaciones fluidas entre varios contactos.

Sin la necesidad de realizar capturas de pantalla ni reenvíos innecesarios, el “Historial de Mensajes de Grupo” implementado por WhatsApp, te brinda desde febrero 2026, la chance de permitir que todos los integrantes reciban una notificación, y “con marcas de tiempo claras e información del remitente”.

LAS NUEVAS FUNCIONES QUE FIGURAN ACTIVAS EN WHATSAPP DESDE ABRIL 2025

Transcurridos los meses en 2025, WhatsApp llamaba la atención, y sorprendía a sus más de 2 mil millones de usuarios ubicados en casi 200 países del mundo, mediante las actualizaciones periódicas que lleva a cabo, y desde inicios de abril te permiten disfrutar de una mejor experiencia mientras chateas.

Con respecto a ello, pasamos a continuación a compartirte los detalles entorno a hasta 12 nuevas y novedosas funciones que encontrarás activas en dicho aplicativo de mensajería instantánea, entre otras herramientas y/o ajustes:

1- Indicador “En línea” en chats grupales

- “Para ayudarte a saber si hay personas disponibles para chatear, ahora puedes ver cuántos miembros están en línea en tiempo real, justo debajo del nombre del grupo”.

2- Destaca notificaciones en los grupos

- “¿Necesitas una manera fácil de priorizar las notificaciones de tus chats grupales?.

- Usa el nuevo ajuste “Notificaciones” y selecciona la opción “Destacados” para recibir notificaciones solo de @menciones, respuestas y mensajes de contactos guardados, o bien selecciona la opción “Todos” para recibir todas las notificaciones”.

3- Actualizaciones de eventos

- “Además de crear eventos en grupos, ahora puedes crear un evento en una conversación individual.

- También añadimos la posibilidad de confirmar la asistencia como “tal vez”, asistir con un invitado, añadir fecha y hora de finalización para los eventos más largos y fijar el evento en un chat".

4- Reacciones que se pueden tocar

- “A veces solo quieres sumarte a lo que otra persona dijo.

- Ahora puedes ver rápidamente las reacciones de los demás y tocar la que quieres enviar".

5- Escaneo de documentos en iPhone

- “Escanea y envía documentos directamente desde WhatsApp en iPhone.

- Simplemente selecciona “Escanear documento” desde la bandeja de archivos adjuntos y sigue los pasos para escanear, recortar y guardar el documento".

6- Aplicación predeterminada para iPhone

- “Con la actualización más reciente de iOS, ahora también puedes establecer WhatsApp como tu aplicación de mensajería y llamadas predeterminada en tu iPhone.

- Para hacer el cambio, simplemente ve a Configuración > Aplicaciones predeterminadas y selecciona WhatsApp".

7- Separa los dedos para ampliar la imagen en las videollamadas

- “Los usuarios de iPhone ahora pueden separar los dedos para ampliar la imagen del video durante una videollamada para ver más de cerca su propio video o el de la otra persona”.

8- Añadir a alguien a la llamada desde un chat

- “Añade a una persona a una llamada individual en curso directamente desde un hilo de chat, y para ello, toca el ícono de llamada que aparece en la parte superior y selecciona Añadir a la llamada”.

9- Disfruta de videollamadas más fluidas

- “Actualizamos nuestra tecnología para hacer que tus videollamadas sean más confiables y de mejor calidad.

Nuestro sistema de enrutamiento optimizado encuentra la mejor ruta de conexión, lo que reduce la cantidad de llamadas caídas y videos congelados.

Y nuestra detección de banda ancha mejorada actualiza rápidamente tu video a calidad HD para una experiencia más agradable".

10- Notas de video para canales

- “Tal como sucede con los chats, quienes administran los canales ahora pueden grabar y compartir videos cortos al instante (60 segundos o menos) con los seguidores”.

11- Transcripciones de mensajes de voz en los canales

- “Ahora puedes obtener un resumen escrito de las actualizaciones de mensajes de voz de los canales cuando estés sobre la marcha y no puedas escucharlos”.

12- Códigos QR

- “Como administrador de un canal, ahora puedes compartir un código QR único que dirige directamente a tu canal, lo que hace que sea más sencillo compartirlo con otras personas y aumentar el público”.

Tras detallarte cada una de las nuevas 12 funciones que figuran operativas en WhatsApp a partir del mes de abril 2025, resulta importante destacar además que las actualizaciones suelen requerirse de manera continua, y por ello cada usuario debe estar atento a la posibilidad de refrescar aplicativo para terminar compartiendo mejores instantes junto a amigos o familiares pese a la distancia.

ESTAS SON OTRAS DE LAS 4 NUEVAS FUNCIONES Y MEJORAS QUE TE OFRECE WHATSAPP

Hoy la comunicación entre seres humanos, y de todas partes del mundo, se simplifica gracias a WhatsApp como el más popular aplicativo que ofrece mensajería instantánea, pero también una gran variedad de funciones hoy nuevamente remarcadas tras lanzamiento oficial.

A partir de 2025, tus chats en plataforma de Meta serán más divertidos gracias a la incorporación de ciertos ajustes que te permitirán generar autofotos para la creación de stickers, por ejemplo, entre otros de similares características compartidas a continuación:

EFECTOS DE LA CÁMARA

- “Cuando tomes una foto o grabes un video en tus chats, podrás elegir los mismos 30 fondos, filtros y efectos o transformar tus tomas”.

STICKERS DE SELFIE

- Disponible en Android y pronto en iOS, ahora puedes convertir tu selfie en un sticker con tan “solo tocar el sticker en “Crear sticker”, y luego dirigirte a la opción de la cámara para tomarte una autofoto.

Posibilidad de compartir un paquete de stickers

REACCIONES INMEDIATAS

- “Ahora puedes tocar dos veces un mensaje para reaccionar y desplazarte rápidamente por las reacciones que más usas”.

Cabe resaltar, que asimismo y durante la temporada navideña del 2024, Meta anunció la incorporación para WhatsApp de otra serie de funciones y mejoras pensadas en las llamadas grupales, videollamadas, añadiendo también nueva pestaña de llamadas de escritorio, y hasta mejorando la resolución de video que decidas enviar a amigos y/o seres queridos.