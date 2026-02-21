¡Personaliza tu WhatsApp! Así puedes activar el modo Caballo de Fuego para celebrar el Año Nuevo Chino

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Poco más de 15 años han pasado desde que WhatsApp viera la luz y empezara a ganar popularidad gracias a simplicidad de producto, y novedosas herramientas cuya actualización suele realizarse de manera periódica. Hoy dicho aplicativo que ofrece mensajería instantánea sin costo alguno, vuelve a llamar la atención de medios y usuarios sobre todo, debido a la chance brindada para poder activar el modo Caballo de Fuego de Año Nuevo Chino, y terminar creando desde fondos de chat hasta tarjetas de felicitación.
DE ESTA FORMA PUEDES ACTIVAR EL MODO CABALLO DE FUEGO EN WHATSAPP
El 17 de febrero inició el Año Nuevo Chino, y con bombos y platillos celebrado por parte de una comunidad asiática que ahora también puede activar el modo Caballo de Fuego para conmemorarlo.
Si te interesa crear fondos de chat, y tarjetas de felicitación mediante WhatsApp, utiliza Meta AI de la siguiente forma a fin de terminar personalizando lo que requieras:
- Abre WhatsApp desde dispositivo móvil.
- Dirígete a “Ajustes” y luego a la opción “Chats”.
- “Tema predeterminado del chat” es la siguiente alternativa que debes pulsar.
- De inmediato prosigue con “Crear con IA”.
- Añade la descripción a continuación, y referente a la imagen de un caballo de fuego.
- Finalmente termina pulsando el ícono de confirmación.
Asimismo, WhatsApp te brinda la alternativa de realizar consultas mediante el círculo azul de Meta AI, y entorno a un Año Nuevo Chino 2026 que iniciado el 17 de febrero trae consigo la celebración de tradiciones asiáticas tan populares como emblemáticas.
LA NUEVA FUNCIÓN ACERCA STICKERS QUE FIGURA ACTIVADA EN WHATSAPP
Hoy Meta tiene en WhatsApp a una de sus plataforma insignia a nivel global, y que es utilizada por más de 3 mil millones de personas situadas en más de 180 países, ahora teniendo la oportunidad de utilizar y enviar variadas pegatinas a amigos y seres queridos mientras conversan.
“Esta función se basa en asociaciones de emojis predefinidas que se vinculan a los stickers durante su creación”, refiere WABetaInfo como sitio web y fuente de noticias especializado en filtrar y reportar las actualizaciones del popular aplicativo de mensajería instantánea, y entorno a la implementación de herramienta mediante la cual “los usuarios también pueden beneficiarse de una forma más intuitiva de redescubrir stickers antiguos que, de otro modo, quedarían ocultos en el teclado”.
De esta forma la nueva actualización para iOS a través del programa beta TestFlight que eleva la versión a 26.1.10.72, permitirá que las personas con WhatsApp incorporado a iPhone, reciban sugerencias de pegatinas a través de la introducción de emojis, y muestra de vistas previas de imágenes relevantes directamente colocadas en la barra de chat antes del envío de mensajes.
ASÍ PUEDES RECUPERAR TU CUENTA DE WHATSAPP QUE FUE HACKEADA
Las redes sociales hoy nos brindan grandes beneficios y hasta oportunidades, pero también nos pueden terminar exponiendo ante una ciberdelincuencia que acecha mediante el denominado hackeo.
Dicha práctica ilegal y tipificada como delito a nivel global, representa el uso de medios no convencionales para obtener acceso no autorizado a dispositivos digitales o redes informáticas, y por ello resulta fundamental que consideres los siguientes pasos a fin de intentar recuperar tu cuenta de WhatsApp intervenida de manera inmediata:
- Verifica tu número
- Ingres a WhatsApp y coloca tu número como si estuvieras iniciando sesión.
- Luego recibirás un código de verificación por SMS, el mismo que no debes compartir.
- Finalmente, procede a cerrar la sesión de cualquier otro dispositivo que haya intervenido tu cuenta.
- Activa la verificación en dos pasos
- Tras la recuperación de cuenta, sigue esta secuencia: Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar.
- Dicho paso te permitirá agregar una capa extra de seguridad, y a partir de ello, tendrás que ingresar un PIN cada vez que necesites verificar tu número.
Fuente: Entel
“Nunca compartas tu código de registro con otras personas, ni siquiera con tus familiares o amigos”, recomienda WhatsApp con respecto a la protección de cuenta, enfatizando además que como aplicativo, ellos se encuentran impedidos de desactivarla debido a la imposibilidad de verificar si el número de teléfono asociado, finalmente te pertenece.