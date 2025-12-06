Treinta años han pasado desde que la industria de los videojuegos terminara revolucionando gracias a lanzamiento de las consolas de PlayStation (PS), cuyas versiones han trascendido, y hoy atraen a millones de personas del mundo. En ese sentido, ahora llama la atención la publicación de información referente a promoción de fin de año puntual que te permite hasta cierta fecha, aprovechar descuentos de hasta el 75% en variados videojuegos, y así obtenerlos realizando compra online, según la icónica marca.

APROVECHA DESCUENTOS DE HASTA EL 75% EN VIDEOJUEGOS DE PS

Hoy son millones las personas que logran entretenerse a partir de videojuegos desarrollados por parte de Sony Interactive Entertainment, y por fiestas de fin de año, ahora pueden adquirirse con hasta el 75% de descuento.

Según lo precisa PS Store de manera oficial, la rebaja en cuanto a precio se refiere para la compra de títulos como Assassin’s Creed, Grand Theft Auto, Ghost of Tsushima y Call of Duty, entre otros, se produce en el marco de la temporada navideña, culminando así la promoción lanzada el lunes 22 de diciembre.

Si te interesa adquirir los videojuegos desarrollados por parte de Sony Interactive Entertainment, solo debes hacer clic en el enlace compartido líneas arriba, y luego pulsar la opción “Ahorrar ahora” ubicado sobre fondo azul.

Una vez cumplidos estos pasos, tendrás acceso a una extensa lista de títulos que ofrecen variados descuentos, e incluso llegando hasta el 75% de rebaja anunciada que culmina antes de Navidad 2025, según lo publicado en la plataforma de PS Store.

ALGUNOS DE LOS VIDEOJUEGOS DE PS QUE SONY PONE A LA VENTA CON DESCUENTO POR TEMPORADA DE FIESTAS

NHL 26 Edición Deluxe (PS5)

- De 99,99 a 49,99 dólares (50% de descuento).

Grounded (PS4 y PS5)

- De 39,99 a 19,99 dólares (50% de descuento).

Borderlands 4 Edición Deluxe (PS5)

- De 99,99 a 79,99 dólares (20% de descuento).

DC Universe Online

- De 84,99 a 59,49 dólares (30% de descuento).

Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition (PS5)

- De 89,99 a 44,99 dólares (50% de descuento).

EA SPORTS Madden NFL 26 Edición Deluxe (PS5)

- De 99,99 a 49,99 dólares (50% de descuento).

Grand Theft Auto V (PS4 y PS5)

- De 59,99 a 19,79 dólares (67% de descuento).

Grand Theft Auto Online (PS5)

- De 19,99 a 9,99 dólares (50% de descuento).

ESTO ES LO QUE SE SABE ACERCA DE LA LLEGADA DEL PS6 EN REEMPLAZO DE LA QUINTA VERSIÓN DE CONSOLA

Hoy Sony Interactive Entertainment como responsable del desarrollo de PS, viene captando la atención de principales medios vinculados a la industria de los videojuegos tras confirmarse cambios en la administración de la compañía teniendo ahora a Hideaki Nishino dirigiéndola siendo CEO, y éste dando a conocer detalles acerca del lanzamiento de sexta versión.

Mediante video compartido por YouTube, el vicepresidente de importante multinacional revela que la actual consola distribuida a nivel global todavía tiene prevista una vigencia que no será opacada por la llegada de aquella con mejoras tecnológicas.

Al respecto, la noticia refiere que el PS6 estaría saliendo a la venta según estimaciones de Sony Interactive Entertainment, entre 2027 y 2028, y a partir de ello se revelan rumores entorno a proyecto denominado “Amethyst” como hardware necesario para que pueda emplearse con el mismo éxito de hace 30 años.