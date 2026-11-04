La comunicación entre miles de millones de personas alrededor del mundo se ha vuelto más sencilla gracias a WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea que lleva más de una década conectando a usuarios de distintos países y que constantemente incorpora nuevas herramientas y funcionalidades. Sin embargo, en medio del crecimiento de la ciberdelincuencia y los intentos de acceder a información privada, existen ciertos descuidos que podrían poner en peligro la seguridad de tu cuenta. Por ello, te contamos cuáles son los cinco errores que podrías estar cometiendo sin darte cuenta y que los estafadores pueden aprovechar para obtener tus datos personales.

EVITA COMETER ESTOS 5 ERRORES PARA PROTEGER TU CUENTA DE WHATSAPP

Con alto porcentaje de uso a nivel global, WhatsApp se convierte en un aplicativo de mensajería instantánea indispensable para el ser humano, y a la misma vez peligrosa si cometemos errores fundamentales que posibilitan el acceso de ciberdelincuentes a tu cuenta.

A propósito de ello, hoy resulta importante darte a conocer lo que revela ESET como empresa pionera en la industria de seguridad informática, y entorno a las estafas de las cuales podríamos ser objeto por utilizar la popular plataforma donde almacenamos datos e información muy reservada.

Para precisamente evitar que cometas 5 de los errores más comunes cuando se trata de facilitar el acceso de la ciberdelincuencia a tu WhatsApp, dicha compañía termina compartiéndolas a través del siguiente listado:

No activar verificación en 2 pasos que puedes llevar a cabo de la siguiente forma:

- Dirígete a “Ajustes” en WhatsApp.

- Pulsa luego en Cuenta > Confirmación en dos pasos.

- Haz clic en “Activar” para terminar creando una contraseña numérica de 6 dígitos.

Hacer clic en enlaces de promociones o avisos sin previa verificación .

. Dejar tu foto visible para cualquier persona .

. No proteger copia de seguridad activando cifrado de extremo a extremo .

. Dejar las notificaciones visibles en pantalla bloqueada.

“Desde no activar la verificación en dos pasos hasta dejar la foto de perfil visible para desconocidos ...”, puede comprometer el estado de tu cuenta de WhatsApp, generando así que los estafadores hagan de las suyas digitalmente.

ASÍ PUEDES RECUPERAR TU CUENTA DE WHATSAPP QUE HACKEARON, SEGÚN ESPECIALISTAS

Las redes sociales hoy nos brindan grandes beneficios y hasta oportunidades, pero también nos pueden terminar exponiendo ante una ciberdelincuencia que acecha mediante el denominado hackeo.

Dicha práctica ilegal y tipificada como delito a nivel global, representa el uso de medios no convencionales para obtener acceso no autorizado a dispositivos digitales o redes informáticas, y por ello resulta fundamental que consideres los siguientes pasos a fin de intentar recuperar tu cuenta de WhatsApp intervenida de manera inmediata:

Verifica tu número

- Ingres a WhatsApp y coloca tu número como si estuvieras iniciando sesión.

- Luego recibirás un código de verificación por SMS, el mismo que no debes compartir.

- Finalmente, procede a cerrar la sesión de cualquier otro dispositivo que haya intervenido tu cuenta.

Activa la verificación en dos pasos

- Tras la recuperación de cuenta, sigue esta secuencia: Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar.

- Dicho paso te permitirá agregar una capa extra de seguridad, y a partir de ello, tendrás que ingresar un PIN cada vez que necesites verificar tu número.

Fuente: Entel

“Nunca compartas tu código de registro con otras personas, ni siquiera con tus familiares o amigos”, recomienda WhatsApp con respecto a la protección de cuenta, enfatizando además que como aplicativo, ellos se encuentran impedidos de desactivarla debido a la imposibilidad de verificar si el número de teléfono asociado, finalmente te pertenece.

LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA PROTEGER TU CUENTA DE WHATSAPP ANTE POSIBILIDAD DE FRAUDE

Conforme pasa el tiempo, WhatsApp se vuelve más imprescindible para los seres humanos, y esto gracias a una comunicación que si bien traspasa fronteras, también puede convertirse en un calvario si terminas recibiendo llamadas de números desconocidos, por ejemplo.

Al respecto, te contamos que el aplicativo desarrollado por Meta, te brinda la chance de activar protección avanzada, y ligada a tu dirección IP, y asimismo la posibilidad de silenciar cualquier tipo de contacto realizado vía telefónica.

Te compartimos a continuación los pasos que debes seguir para evitar caer en manos de la ciberdelincuencia, y terminar siendo estafado como usuario de WhatsApp:

Abre WhatsApp y accede a tu menú de Ajustes .

. Seguidamente selecciona la opción “Privacidad” .

. Busca el apartado de “Llamadas”, y activa tanto la protección de dirección IP como el silencio de las comunicaciones telefónicas provenientes de números desconocidos.

“Si silencias las llamadas de números desconocidos, podrás centrarte en las conversaciones que te interesan y, a su vez, proteger tu privacidad y evitar contactos no deseados”, refiere WhatsApp de manera oficial, y en la búsqueda de brindarle a sus miles de millones de usuarios una autonomía capaz de permitirles administrar varias funciones para el cuidado de información personal.