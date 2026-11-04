Por Redacción EC

La comunicación entre miles de millones de personas alrededor del mundo se ha vuelto más sencilla gracias a WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea que lleva más de una década conectando a usuarios de distintos países y que constantemente incorpora nuevas herramientas y funcionalidades. Sin embargo, en medio del crecimiento de la ciberdelincuencia y los intentos de acceder a información privada, existen ciertos descuidos que podrían poner en peligro la seguridad de tu cuenta. Por ello, te contamos cuáles son los cinco errores que podrías estar cometiendo sin darte cuenta y que los estafadores pueden aprovechar para obtener tus datos personales.

Merlín IA

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