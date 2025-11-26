La familia de redes sociales operada por la empresa que lidera Mark Zuckerberg, hoy ya tiene integrada a la Inteligencia Artificial (IA) como la herramienta que le brinda variados beneficios a sus miles de millones de usuarios ubicados en diversas partes del mundo. En ese sentido, y mediante WhatsApp, Facebook e Instagram también, hoy llama la atención continuar observando el llamativo anillo iridiscente de Meta AI como parte integral de la pantalla de conversaciones con contactos u otras plataformas, y en algunos casos evitando recibir asistencia virtual haciendo efectiva la desactivación habilitada.
ASÍ PUEDES TERMINAR DESACTIVANDO O LIMITANDO META AI EN WHATSAPP, FACEBOOK E INSTAGRAM
La IA hoy forma parte de la más avanzada tecnología puesta al servicio de la humanidad y millones de personas que pueden recibir asistencia virtual hasta por WhatsApp, Facebook e Instagram gracias a Meta AI, el moderno modelo de lenguaje a gran escala creado para interactuar con cada usuario y simplificarles las tareas diarias.
Con respecto a dicho chatbot, la empresa fundada por Mark Zuckerberg, expresa oficialmente que “ahora es multilingüe, más creativo y más inteligente”, y cuya capacidad trasciende en tiempo real para terminar ofreciéndote respuestas inmediatas acerca de temas variados.
Sin embargo, hoy Meta AI integrado gratuitamente en los WhatsApp, Facebook e Instagram de Sudamérica y otras partes del mundo, también es objeto de críticas debido al uso de datos personales que se estaría generando desde que solicitamos información a través de este medio, motivo por el cual algunos usuarios se preguntan cómo es que puede desactivarse o simplemente eliminarse de la pantalla principal.
A continuación, y de acuerdo a las razones expuestas, te compartimos los paso a paso que debes considerar emplear si deseas restringir o limitar dicho chatbot creado por la empresa de Mark Zuckerberg, e incorporado a las redes sociales mencionadas:
- Abre el aplicativo de la red social e inicia sesión.
- Escribe algo en la barra de búsqueda para que se despliegue la ventana de Meta AI.
- Busca el ícono de información que figura representado por un círculo azul con una “i” en la parte superior de la pantalla.
- Termina eligiendo la opción “Silenciar” y asimismo estableciendo el período deseado para restringir su uso desde los 15 minutos “Hasta que yo decida”.
- Abre el aplicativo de la red social, y luego pulsa el “Menú” ubicado en la esquina superior derecha del perfil.
- Accede a “Centro de privacidad”.
- Repite proceso para acceder a “Temas de privacidad” > “AI en Meta” > “Comenzar”.
- Sigue los pasos para verificar los recursos y terminar ingresando a la sección de objeciones y solicitud de eliminación de datos del entrenamiento de IA.
- Abre el aplicativo desde Google Play.
- Accede a “Configuración” haciendo clic sobre los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha.
- Seguidamente, dirígete a “Chats” y luego a “Configurar Meta AI”.
- Termina escogiendo la opción para “Ocultar botón de IA” o modificar las notificaciones relacionadas.
Si bien ninguna de las redes sociales cuenta con desactivación de Meta AI permitida de manera oficial, considera los paso a paso brindados para cada una, y asimismo los siguientes tips que te permitirán limitarlo si así lo precisas:
- Si figura configurado como un contacto independiente, puedes eliminar la conversación como cualquier contacto.
- Si Meta AI está en un grupo, necesitarás de la ayuda del administrador de turno para que lo desactive.
- Si figura integrado a un servicio de asistencia, procede a revisar las configuraciones dentro del chat de manera manual o el sistema como tal para finalmente desactivar la asistencia automatizada.
Asimismo, y próximamente, una de las funciones incorporadas en Meta AI más esperadas es aquel “modelo de código abierto más grande y capaz” de recibir preguntas matemáticas, codificación y proyectos más complejos, mientras se actualiza cada dos semanas en Android, iOS, entre otras plataformas.
SI DECIDES UTILIZARLO, CONOCE LO QUE TE PERMITE REALIZAR META AI EN WHATSAPP
- Tener conversaciones con Meta AI y otros personajes.
- Usar Meta AI en chats grupales existentes.
- Hacer preguntas y obtener recomendaciones útiles.
- Hablar de intereses compartidos.
- Interactuar con su contenido.
- Crear imágenes generadas por la IA en chats.