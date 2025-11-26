La familia de redes sociales operada por la empresa que lidera Mark Zuckerberg, hoy ya tiene integrada a la Inteligencia Artificial (IA) como la herramienta que le brinda variados beneficios a sus miles de millones de usuarios ubicados en diversas partes del mundo. En ese sentido, y mediante WhatsApp, Facebook e Instagram también, hoy llama la atención continuar observando el llamativo anillo iridiscente de Meta AI como parte integral de la pantalla de conversaciones con contactos u otras plataformas, y en algunos casos evitando recibir asistencia virtual haciendo efectiva la desactivación habilitada.

ASÍ PUEDES TERMINAR DESACTIVANDO O LIMITANDO META AI EN WHATSAPP, FACEBOOK E INSTAGRAM

La IA hoy forma parte de la más avanzada tecnología puesta al servicio de la humanidad y millones de personas que pueden recibir asistencia virtual hasta por WhatsApp, Facebook e Instagram gracias a Meta AI, el moderno modelo de lenguaje a gran escala creado para interactuar con cada usuario y simplificarles las tareas diarias.

Con respecto a dicho chatbot, la empresa fundada por Mark Zuckerberg, expresa oficialmente que “ahora es multilingüe, más creativo y más inteligente”, y cuya capacidad trasciende en tiempo real para terminar ofreciéndote respuestas inmediatas acerca de temas variados.

Sin embargo, hoy Meta AI integrado gratuitamente en los WhatsApp, Facebook e Instagram de Sudamérica y otras partes del mundo, también es objeto de críticas debido al uso de datos personales que se estaría generando desde que solicitamos información a través de este medio, motivo por el cual algunos usuarios se preguntan cómo es que puede desactivarse o simplemente eliminarse de la pantalla principal.

A continuación, y de acuerdo a las razones expuestas, te compartimos los paso a paso que debes considerar emplear si deseas restringir o limitar dicho chatbot creado por la empresa de Mark Zuckerberg, e incorporado a las redes sociales mencionadas:

FACEBOOK

- Abre el aplicativo de la red social e inicia sesión.

- Escribe algo en la barra de búsqueda para que se despliegue la ventana de Meta AI.

- Busca el ícono de información que figura representado por un círculo azul con una “i” en la parte superior de la pantalla.

- Termina eligiendo la opción “Silenciar” y asimismo estableciendo el período deseado para restringir su uso desde los 15 minutos “Hasta que yo decida”.

INSTAGRAM

- Abre el aplicativo de la red social, y luego pulsa el “Menú” ubicado en la esquina superior derecha del perfil.

- Accede a “Centro de privacidad”.

- Repite proceso para acceder a “Temas de privacidad” > “AI en Meta” > “Comenzar”.

- Sigue los pasos para verificar los recursos y terminar ingresando a la sección de objeciones y solicitud de eliminación de datos del entrenamiento de IA.

WHATSAPP

- Abre el aplicativo desde Google Play.

- Accede a “Configuración” haciendo clic sobre los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha.

- Seguidamente, dirígete a “Chats” y luego a “Configurar Meta AI”.

- Termina escogiendo la opción para “Ocultar botón de IA” o modificar las notificaciones relacionadas.

Si bien ninguna de las redes sociales cuenta con desactivación de Meta AI permitida de manera oficial, considera los paso a paso brindados para cada una, y asimismo los siguientes tips que te permitirán limitarlo si así lo precisas:

Si figura configurado como un contacto independiente, puedes eliminar la conversación como cualquier contacto .

. Si Meta AI está en un grupo, necesitarás de la ayuda del administrador de turno para que lo desactive .

. Si figura integrado a un servicio de asistencia, procede a revisar las configuraciones dentro del chat de manera manual o el sistema como tal para finalmente desactivar la asistencia automatizada.

Asimismo, y próximamente, una de las funciones incorporadas en Meta AI más esperadas es aquel “modelo de código abierto más grande y capaz” de recibir preguntas matemáticas, codificación y proyectos más complejos, mientras se actualiza cada dos semanas en Android, iOS, entre otras plataformas.

SI DECIDES UTILIZARLO, CONOCE LO QUE TE PERMITE REALIZAR META AI EN WHATSAPP

Tener conversaciones con Meta AI y otros personajes.

Usar Meta AI en chats grupales existentes.

Hacer preguntas y obtener recomendaciones útiles.

Hablar de intereses compartidos.

Interactuar con su contenido.

Crear imágenes generadas por la IA en chats.