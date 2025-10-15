El mundo globalizado viene acelerándose en pleno siglo XXI, y ello debido a la masificación que proviene del uso de las denominadas redes sociales desde donde la población a nivel global, hoy genera contenido, revisa información de último minuto, entre otras acciones vinculadas a la digitalización. Al respecto, hoy llama la atención la incorporación de significativas actualizaciones entorno a las cuentas de adolescentes que utilizan Instagram, siendo Meta quien ahora las comparte dirigidas para esos padres muchas veces preocupados por el contenido al cual pueden acceder sus respectivos hijos cuyas edades oscilan entre los 13 y 18 años.

REVISA LAS ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES DE META QUE BUSCAN PROTEGER LAS CUENTAS DE ADOLESCENTES EN INSTAGRAM

Diariamente, los niños o adolescentes tienen en las redes sociales a una herramienta imprescindible para crear contenido variado bajo la supervisión de sus padres, por ejemplo, sin embargo, muchas veces esa vigilancia tiende a dificultarse y obligar a tomar medidas que hoy gracias a Meta, resultan cada vez más flexibles cuando se trata de supervisar la plataforma de Instagram.

En ese sentido, resulta fundamental darte a conocer que ahora la empresa liderada por Mark Zuckerberg, comparte información detallada y referente a la renovación de cuentas de adolescentes que empezarán a figurar guiadas por las clasificaciones de películas PG-13.

“Los menores de 18 años serán ubicados automáticamente en una configuración actualizada de 13+, y no podrán cambiarla sin el permiso de un padre”, remarca Meta con respecto al uso de Instagram, y entorno a esta actualización con la cual se busca brindarle a los padres las herramientas necesarias para salvaguardar la integridad de sus hijos.

Adolescentes de todas partes del mundo hacen uso de Instagram como red social donde pueden interactuar con otras personas, siendo por ello fundamental la serie de actualizaciones que ahora lanza Meta para brindarle seguridad a los propios padres. (Fuente: iStock) / StockPlanets

Cabe resaltar, que asimismo la red social desarrollada por parte de Mark Zuckerberg y compañía, incorpora mecanismos de “Contenido Limitado” a partir del cual los padres de familia podrán obtener mayor control sobre lo que revisan u observan sus menores hijos, mientras amplían protecciones en cuanto a búsquedas se refiere, y terminan por bloquearles una “gama más amplia de términos de búsqueda maduros, como ‘alcohol’ o ‘sangre’”.

OTRAS DE LAS NOVEDADES QUE PRESENTA META PARA PROTEGER LAS CUENTAS DE ADOLESCENTES EN INSTAGRAM

“Los adolescentes ya no podrán seguir cuentas que hayamos identificado como generadoras habituales de contenido inapropiado para su edad, o si su nombre o biografía sugieren que la cuenta no es apta para su edad”.

“Ya bloqueamos términos de búsqueda relacionados con ciertos temas sensibles, como suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios”.

“Los adolescentes no deberían ver contenido que vaya en contra de nuestras pautas actualizadas en las recomendaciones (Explorar, Reels y Feed), el Feed y las Historias, incluso cuando lo comparta alguien a quien siguen, o en los comentarios”.

“También hemos actualizado nuestras experiencias de IA para adolescentes para que estén guiadas por clasificaciones PG-13 de forma predeterminada”.

PARA ESTO SIRVE EL “HORARIO DE SUEÑO” INCORPORADO POR TIKTOK EN APP

Diariamente, los niños o adolescentes tienen en las redes sociales a una herramienta imprescindible para crear contenido variado bajo la supervisión de padres de familia, por ejemplo, sin embargo, muchas veces esa vigilancia tiende a dificultarse y obligar a tomar medidas que hoy TikTok fortalece mediante la Sincronización Familiar.

“Una nueva función de meditación en la aplicación está diseñada para ayudar a los adolescentes a relajarse, en caso de que usen TikTok después de las 10 p.m.”, refiere ByteDance como empresa desarrolladora de popular app, incorporando la posibilidad de permitir que los padres puedan “ver a quién sigue su hijo adolescente ... y quién lo sigue a él”, así como las cuentas que ha terminado bloqueando mientras no lo observamos.

Con respecto al denominado “Horario de Sueño”, resulta importante destacar que “si un adolescente menor de 16 años abre TikTok después de las 10 de la noche”, su Feed para ti quedará interrumpido de manera automática reproduciendo música relajante a fin de lograr conciliarlo, y aplicando también hasta recordatorios por si desea pasar más tiempo conectado a la red social.

ESTAS SON OTRAS DE LAS FUNCIONES QUE HA IMPLEMENTADO TIKTOK PARA ASEGURAR LA PRIVACIDAD DE SUS USUARIOS ADOLESCENTES

“Reactivar el Feed dedicado a Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM Feed por sus siglas en inglés), si su hijo adolescente lo ha desactivado.

- El STEM Feed está disponible en más de 100 países en todo el mundo y es utilizado por millones de adolescentes cada semana”.

“Establecer límites de tiempo de pantalla diarios personalizables.

Por ejemplo, los padres pueden optar por limitar el tiempo de uso a sus hijos adolescentes, a 30 minutos en TikTok durante la semana, pero un poco más el fin de semana.

Una vez alcanzado el límite establecido por los padres, el adolescente solo puede usar TikTok si el padre comparte un código de acceso único, creado específicamente cuando se solicita esta ampliación del tiempo.

Incluso en el caso de que un padre no personalice esta configuración, los adolescentes menores de 18 años tienen su tiempo de pantalla diario predeterminado, establecido en 60 minutos”.