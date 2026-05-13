La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha lanzado un último llamado a todos los aspirantes que buscan medir sus conocimientos antes del examen oficial de admisión, pues el proceso de registro para su esperado simulacro presencial está a punto de concluir. Esta evaluación permitirá a los estudiantes conocer de cerca el nivel de exigencia de la prueba real, familiarizarse con la dinámica del proceso y detectar cuáles son sus fortalezas y debilidades académicas. En este contexto, la institución ha dispuesto sedes en distintas regiones del país para facilitar el acceso a más postulantes y brindarles una experiencia similar a la del examen definitivo, promoviendo mayores oportunidades para estudiantes provenientes de diferentes ciudades. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN PARA EL SIMULACRO DE LA UNI?

La UNI informó que el registro para participar en el simulacro presencial permanecerá habilitado únicamente hasta el viernes 15 de mayo. Los interesados deberán completar el proceso de inscripción mediante la Plataforma Virtual Oficial antes de que venza el plazo establecido por la casa de estudios.

El examen de práctica se desarrollará el domingo 17 de mayo entre las 9:00 a. m. y las 12:00 p. m.

¿QUÉ COSTO TIENE LA PARTICIPACIÓN Y DÓNDE SE REALIZARÁ?

El pago regular para acceder a esta evaluación es de S/150. No obstante, quienes deseen rendir además la prueba de aptitud vocacional para Arquitectura deberán cancelar S/200.

Para formar parte de este ensayo presencial, los estudiantes deben considerar las siguientes ubicaciones:

Sede Capital: Las instalaciones centrales de la UNI en el Rímac (Av. Túpac Amaru 210).

Sede Sur: En Arequipa, las pruebas se rendirán en el Colegio Freud.

Sede Norte: Para los postulantes en Chiclayo, el centro de evaluación será la I.E. San José.

Sede Centro: En Huancayo, el examen se llevará a cabo en el Colegio Zárate.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE ESTE SIMULACRO A LOS POSTULANTES?

La prueba busca recrear de manera cercana el ambiente del examen oficial para que los estudiantes se familiaricen con las normas, los tiempos y el nivel de exigencia académica que caracteriza al proceso de admisión de la UNI.

Además de ayudar a medir conocimientos, el simulacro también permite identificar fortalezas y debilidades en distintas áreas, lo que puede resultar clave para mejorar el rendimiento antes de la evaluación definitiva, según explica Infobae.

Simulacro de admisión. (Fuente: Gobierno del Perú)

¿CUÁNTAS CARRERAS OFRECE LA UNI?

La UNI cuenta con un total de 34 carreras profesionales, divididas en tres grandes áreas: Ingeniería, Ciencias y Arquitectura.

Estas son las carreras disponibles:

Arquitectura Urbanismo Física Matemática Química Ingeniería Física Ciencias de la Computación Ingeniería Sanitaria Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial Ingeniería Ambiental Ingeniería Civil Ingeniería Económica Ingeniería Estadística Ingeniería Eléctrica Ingeniería Electrónica Ingeniería de Telecomunicaciones Ingeniería de Ciberseguridad Ingeniería Biomédica Ingeniería Geológica Ingeniería Metalúrgica Ingeniería de Minas Ingeniería Industrial Ingeniería de Sistemas Ingeniería de Software Ingeniería de Inteligencia Artificial Ingeniería Mecánica Ingeniería Mecánica – Eléctrica Ingeniería Naval Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Aeroespacial Ingeniería de Petróleo y Gas Natural Ingeniería Petroquímica Ingeniería Química Ingeniería Textil

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