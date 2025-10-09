Hoy Meta promueve una gran variedad de funcionalidades habilitadas para WhatsApp, la app de mensajería instantánea que conecta al mundo, y te permite almacenar gran cantidad de información muchas veces confidencial. En ese sentido, los archivos acumulados en papelera tienden a generar una saturación tan incómoda que hasta nos realizamos preguntas vinculadas a la posibilidad de liberar espacio mediante su eliminación por completo, y sin saber que existe un área secreta de almacenamiento que podemos encontrar dentro de la propia plataforma.

CON ESTOS 3 SIMPLES PASOS, DESCUBRE LA ‘PAPELERA SECRETA’ DE WHATSAPP DONDE PUEDES ENCONTRAR MENSAJES Y ARCHIVOS QUE CREÍAS PERDIDOS

El almacenamiento de información resulta muy importante para un usuario de WhatsApp, y es que mediante dicha opción dentro del aplicativo de mensajería instantánea hasta puedes recuperar datos importantes, pero también generar de manera negativa que tu bandeja colapse.

Borrar papelera buscan algunas personas con la finalidad de precisamente liberar espacio, y así evitar, por ejemplo, disminución del rendimiento, menor capacidad de almacenamiento, y sobrecalentamiento del dispositivo a causa de todos los archivos acumulados que terminan imposibilitando el correcto desarrollo de la memoria integrada.

Al respecto, resulta importante compartirte el siguiente paso a paso para que sepas cómo realizar la eliminación de información que no sea de tu interés o también recuperarlas haciendo uso de un teléfono inteligente con las características tecnológicas adecuadas:

Abre WhatsApp desde un dispositivo iPhone o Android, y accede a la sección de “Ajustes” .

. Selecciona la opción “Almacenamiento y datos” .

. Ingresa al apartado “Administración de almacenamiento” .

. Luego ubica la carpeta correspondiente bajo el nombre de “Revisa y elimina elementos” .

. Finalmente, pulsa la opción “Seleccionar”, marca los elementos que deseas eliminar, y termina presionando el ícono de la papelera para completar el proceso de borrado.

Cabe resaltar, que una vez todo suprimido, solo tendrías dos maneras de recuperar algún mensaje borrado que te interesa recuperar, siendo una de ellas mediante copias de seguridad activadas previamente, y la otra desde la opción “Configuración” ubicada en “Historial de notificaciones” del propio WhatsApp.

EL TRUCO SECRETO E IDEAL PARA RESTAURAR MENSAJES Y ARCHIVOS BORRADOS EN WHATSAPP

La realización de diversas actividades haciendo uso de WhatsApp, muchas veces pueden terminar perdiéndose, y así quedar eliminados desde tus archivos hasta importantes mensajes que sin embargo tienes la chance de recuperarlos gracias a la generación previa de copia de seguridad mediante tu cuenta de Google en dispositivos con Android o de iCloud en iPhone.

Este considerado truco haría que restaures chats si en caso extraviaste tu teléfono o lo cambiaste por uno nuevo, y para mayor comodidad, llegaste a configurarla de manera periódica.

Te compartimos a continuación el paso a paso que debes seguir para proceder con la recuperación de mensajes o archivos eliminados de WhatsApp si creaste previamente una copia de seguridad de tu historial mediante cuenta de Google:

Abre la aplicación Google One e inicia sesión con tu cuenta de Google .

. Toca Almacenamiento > Otros .

. Si guardas copias de seguridad de WhatsApp en tu cuenta de Google, aparecerán en esta lista.

Tras confirmar que cuentas con una copia de seguridad en tu cuenta de Google, puedes comenzar el proceso de restauración de la siguiente manera:

1- Desinstala y reinstala WhatsApp.

2- Cuando se te indique, toca “Restaurar”.

3- Toca “Omitir” para reinstalar sin restaurar la copia de seguridad.

De esta forma podrás obtener el restablecimiento deseado, indicando WhatsApp que para mayor seguridad, resulta posible que se “te solicite verificar tu identidad a fin de restaurar tus chats”, y para ello, recibirías “un código por SMS o llamada si no activaste la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo”.

EN ESTO CONSISTE LA FUNCIONALIDAD QUE TE BRINDA WHATSAPP PARA FIJAR MENSAJES DE TU INTERÉS

Los mensajes y llamadas gratuitas que ofrece WhatsApp mediante la descarga en línea, tienden a estar involucradas en actualizaciones que generan cambios positivos a la hora de manejar las diversas funcionalidades anunciadas, y actualmente los millones de usuarios pueden realizarlo mediante la habilitación de una nueva alternativa que permite anclar chats por periodos determinados.

De acuerdo a información compartida por redes sociales y plataforma web, el aplicativo de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes de propiedad de Meta, ahora cuenta con la posibilidad de fijar mensajes tanto individuales como grupales a fin de poder encontrarlos rápidamente si son de tu interés.

Si te interesa anclar un chat en WhatsApp, ten en cuenta que una vez realizado, podrás ubicarla en la parte superior de la propia conversación, y dentro de un tiempo escogido por ti mismo que asciende a horas, días y hasta meses.