El lanzamiento del iPhone 17 ha quedado bajo la lupa luego de que decenas de compradores denunciaran en redes sociales la facilidad con la que el equipo se raya. Imágenes publicadas en redes sociales muestran arañazos en los dispositivos a pocas horas de haber sido estrenados, lo que ha desatado dudas sobre la resistencia del nuevo acabado de los modelos más costosos.

La polémica, bautizada como “ScratchGate” en la comunidad tecnológica, no solo se centra en los comentarios de los usuarios, sino también en que incluso las unidades de exhibición en tiendas de Apple muestran desgaste visible. A continuación, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿CUÁL ES LA DEBILIDAD QUE REPORTAN LOS USUARIOS?

La principal queja se refiere a la facilidad con la que el iPhone 17 presenta rayaduras, incluso sin haber recibido golpes o caídas. En varios casos, los compradores notaron marcas apenas al sacar el dispositivo de su caja, lo que ha encendido la crítica hacia el material utilizado en el diseño.

¿QUÉ MODELOS SON LOS MÁS AFECTADOS?

Aunque las quejas abarcan toda la línea, los reportes apuntan con más fuerza a los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max. Dentro de esta gama, los colores azul profundo y naranja son los que exhiben mayor desgaste, sobre todo en los bordes y en el módulo de cámaras.

iPhone 17 Pro. (Photo by Nic Coury / AFP)

¿ESTÁ COMPROMETIDA LA RESISTENCIA DEL EQUIPO?

El inconveniente es principalmente estético, ya que el vidrio trasero con Ceramic Shield sigue ofreciendo una alta protección frente a caídas e impactos. Esto significa que la durabilidad interna no se ve comprometida, aunque el acabado externo pierde atractivo rápidamente.

¿QUÉ EXPLICACIÓN HABRÍA DETRÁS DE ESTE PROBLEMA?

La razón estaría en el cambio de materiales. Apple decidió abandonar el titanio usado en el iPhone 16 Pro y optar por una carcasa de aluminio unibody. Con ello buscó un dispositivo más liviano y con mejor disipación de calor, pero el resultado ha sido una superficie más vulnerable a rayaduras, especialmente en áreas críticas.

Sin embargo, hasta el momento, la compañía no ha emitido un pronunciamiento oficial. Este silencio ha generado malestar, sobre todo porque el acabado de aluminio fue promocionado como un avance en diseño y durabilidad, lo que hoy está siendo cuestionado, según informa la plataforma Meridiano.

¿QUÉ RECOMIENDAN LOS EXPERTOS PARA EVITAR RAYADURAS?

Los especialistas aconsejan proteger el equipo desde el primer día. Entre las medidas más mencionadas están:

Colocar una funda que cubra la parte trasera y los bordes.

Instalar un protector para el módulo de cámaras.

Evitar colocar el teléfono en superficies ásperas o con objetos metálicos.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES NOVEDADES DE LOS CUATRO MODELOS DE IPHONE 17?

La nueva generación llega con opciones para distintos públicos, cada una con características llamativas: