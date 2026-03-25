Por Luis Carlo Merino

A nivel global, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que figura operativo desde hace más de 15 años gracias a Meta. En relación a la utilidad que le damos diariamente, y propias opciones activadas de forma predeterminada en plataforma, por ejemplo, hoy te revelamos que gracias a particular truco puedes terminar evitando el guardado automático de toda foto, audio y video recibido como archivo multimedia, y desde la opción de “Ajustes” con la finalidad de liberar espacio de almacenamiento en galería.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.