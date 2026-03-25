A nivel global, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que figura operativo desde hace más de 15 años gracias a Meta. En relación a la utilidad que le damos diariamente, y propias opciones activadas de forma predeterminada en plataforma, por ejemplo, hoy te revelamos que gracias a particular truco puedes terminar evitando el guardado automático de toda foto, audio y video recibido como archivo multimedia, y desde la opción de “Ajustes” con la finalidad de liberar espacio de almacenamiento en galería.

SIGUE ESTOS PASOS PARA EVITAR EL GUARDADO AUTOMÁTICO DE FOTOS Y VIDEO POR PARTE DE WHATSAPP

A nivel global, los usuarios de WhatsApp suelen utilizar diversas opciones para el manejo adecuado de aplicativo, siendo uno en particular aquel que quizá desconoces, pero puedes desactivar para liberar espacio de almacenamiento.

En relación a guardado automático que figura predeterminado, te contamos que para precisamente evitarlo, dicha plataforma te permite llevar a cabo el siguiente paso a paso, y concretarlo gratuitamente:

Pulsa los 3 puntos que figuran ubicados en la parte superior derecha de pantalla principal .

. Clic a “Ajustes”, y luego “Chats”

Finalmente, pulsa la opción “Visibilidad de archivos multimedia” para desactivarlo.

Una vez cumplidos estos sencillos pasos para evitar que toda foto, audio y video recibido en dispositivo, pueda descargarse de manera automática vía WhatsApp, la desactivación se hará efectiva, pero pudiendo habilitarlo nuevamente, y cuando lo requieras.

¿QUÉ FUNCIÓN DE WHATSAPP DEBO DESACTIVAR PARA PROTEGER MI CUENTA? AQUÍ TE LO CONTAMOS

Gran alerta siempre generan las propagaciones de virus, y más aún si logran instalarse en cuentas de WhatsApp, el popular aplicativo de mensajería instantánea que de manera predeterminada activa opción puntual cuya funcionalidad facilita el ingreso de softwares maliciosos.

Ante esta situación marcada por la alteración de información, resulta importante que puedas desactivar la descarga automática de archivos multimedia, y de la siguiente forma a fin de contrarrestar la ciberdelincuencia si cuentas con dispositivo Android:

Abre WhatsApp y pulsa los 3 puntos ubicados en la parte superior derecha .

. Acto seguido selecciona la opción “Ajustes” .

. Luego dirígete a “Almacenamiento y datos”, y busca la sección “Descarga automática de medios” .

. Pulsa cada una de las siguientes categorías:

- “Descargar con datos móviles”

- “Descargar con Wi-Fi”

- “En itinerancia de datos”.

Por último desmarca las alternativas donde figuran fotos, audios, videos y documentos, y termina por confirmar los cambios.

"Un error de WhatsApp permite que archivos multimedia maliciosos se propaguen a través de chats grupales“, remarca Malwarebytes mediante nota donde puntualiza que el Proyecto Zero de Google ha revelado una vulnerabilidad en dicho aplicativo, y donde registros de información maliciosos enviados a grupos recién creados, hoy pueden terminar descargándose de manera automática para usarse como vectores de ataque.

ESTOS PASOS DEBES SEGUIR SI BUSCAS DESCUBRIR QUE ALGUIEN TE TIENE BLOQUEADO EN WHATSAPP

La obstrucción de cuenta activada mediante WhatsApp, también puede comprobarse, y de manera práctica usando herramienta muy particular que protege tus mensajes de texto, por ejemplo.

Hoy vamos a referirnos al cifrado de extremo a extremo como aquella alternativa que también te permite descubrir si alguien te ha bloqueado, y mediante estos 4 sencillos pasos:

Abre el chat que te resulta sospechoso .

. Pulsa el nombre del contacto que figura en la parte superior de pantalla .

. Desplaza tu clic hasta la sección “Cifrado” .

. Termina pulsando dicha opción y observa el mensaje que aparece.

Cabe resaltar, que asimismo puedes descubrir que fuiste bloqueado de WhatsApp, si el mensaje enviado solo muestra un tic gris, y durante tiempo prolongado, la foto de perfil desaparece de pronto, o también dejas de encontrar respuesta en llamadas o videollamadas realizadas.