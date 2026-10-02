¿Tu hijo entró a un nuevo grupo? WhatsApp permitirá que los padres reciban una alerta | Composición EC: Magnific
¿Tu hijo entró a un nuevo grupo? WhatsApp permitirá que los padres reciban una alerta | Composición EC: Magnific
Por Redacción EC

Para muchas familias, saber cómo interactúan los adolescentes en las aplicaciones de mensajería es una preocupación cada vez más frecuente. Debido a esto, WhatsApp prepara una nueva función que busca facilitar ese acompañamiento sin convertir la cuenta del menor en un espacio completamente vigilado. La plataforma anunció controles parentales opcionales que podrán configurarse entre padres e hijos para establecer límites sobre distintos elementos de la aplicación y mantener informados a los adultos sobre determinadas actividades dentro de la plataforma. La medida forma parte de un paquete más amplio que incorpora cambios relacionados con la privacidad y otras funciones importantes de la plataforma. Conoce cómo funcionarán estas herramientas y qué podrán controlar los padres.

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