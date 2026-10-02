Para muchas familias, saber cómo interactúan los adolescentes en las aplicaciones de mensajería es una preocupación cada vez más frecuente. Debido a esto, WhatsApp prepara una nueva función que busca facilitar ese acompañamiento sin convertir la cuenta del menor en un espacio completamente vigilado. La plataforma anunció controles parentales opcionales que podrán configurarse entre padres e hijos para establecer límites sobre distintos elementos de la aplicación y mantener informados a los adultos sobre determinadas actividades dentro de la plataforma. La medida forma parte de un paquete más amplio que incorpora cambios relacionados con la privacidad y otras funciones importantes de la plataforma. Conoce cómo funcionarán estas herramientas y qué podrán controlar los padres.

¿CÓMO SABRÁN LOS PADRES SI SU HIJO ENTRA O SALE DE UN GRUPO?

Una de las principales novedades permitirá que los padres reciban una notificación cuando su hijo o hija adolescente se incorpore a un grupo de WhatsApp o decida abandonarlo. También podrán recibir un aviso si alguno de los grupos donde participa registra un aumento considerable de integrantes, para mantenerlos informados sobre cambios relacionados con la actividad grupal del menor.

Los controles también permitirán establecer condiciones de privacidad. Por ejemplo, los padres podrán determinar quién tiene acceso a la foto de perfil del adolescente y quién puede añadirlo a una conversación grupal. Si el menor desea flexibilizar alguna de estas restricciones, tendrá que solicitar autorización al adulto responsable mediante un PIN previamente configurado.

(Foto: Getty)

¿QUÉ OTRAS FUNCIONES PODRÁN SUPERVISAR LOS PADRES?

Las nuevas herramientas no estarán limitadas a los grupos. WhatsApp permitirá establecer condiciones sobre el uso de los canales, así como definir qué actualizaciones de estado podrá visualizar el adolescente y qué personas podrán ver los estados que publique desde su cuenta.

La plataforma plantea que estas opciones sean acordadas entre padres e hijos, por lo que su activación será voluntaria. Cada familia podrá elegir el nivel de supervisión que considere adecuado y posteriormente modificar las configuraciones o desactivarlas. WhatsApp también señaló que el desarrollo de estas funciones continuará de manera progresiva, tomando en consideración las necesidades planteadas por las familias.

¿EXISTIRÁ UN CONTROL SOBRE META AI?

Los nuevos controles también contemplarán el uso de Meta AI, el asistente de inteligencia artificial disponible dentro de WhatsApp. Los padres podrán elegir entre la configuración predeterminada destinada a usuarios mayores de 13 años y una alternativa con mayores restricciones denominada “Contenido limitado”.

Esta opción permitirá establecer un nivel adicional de control sobre la interacción del adolescente con el asistente. Al igual que el resto de las herramientas, su configuración podrá ajustarse según las necesidades y acuerdos de cada hogar.

Foto: ¡Stock.

¿QUÉ PASARÁ CON LA PRIVACIDAD DE LOS MENSAJES?

A pesar de las nuevas posibilidades de supervisión, los adultos no tendrán acceso a las conversaciones privadas ni podrán escuchar las llamadas personales de sus hijos. WhatsApp precisó que los mensajes y las comunicaciones continuarán protegidos mediante cifrado de extremo a extremo. Esto significa que el contenido intercambiado permanecerá protegido frente al acceso de personas ajenas a esa conversación, incluida la propia plataforma, según informa Andina.

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