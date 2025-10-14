Luis Carlo Merino
Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a , el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y que de manera periódica sorprende a sus usuarios con el lanzamiento de nuevas funcionalidades. En esta oportunidad, y desde fines de setiembre 2025, la plataforma desarrollada por Meta te brinda la posibilidad de compartir fotos en movimiento, y de esa forma enviar la captura de instantes reales hasta con sonido.

CONOCE LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE WHATSAPP QUE TE PERMITE ENVIAR FOTOS EN MOVIMIENTO

Hoy la comunicación entre seres humanos, y de todas partes del mundo, se simplifica gracias a como el más popular aplicativo que ofrece mensajería instantánea, pero también una gran variedad de funcionalidades hoy nuevamente remarcadas tras lanzamiento oficial.

A partir de fines de setiembre 2025, tus chats en plataforma de Meta serán más divertidos gracias a la incorporación de ciertos ajustes que te permitirán generar desde fotos en movimiento hasta personalizar tus conversaciones con Meta AI, entre otras de las siguientes novedades:

  • LIVE PHOTOS

- “Ahora puedes compartir Live Photos (iOS) y fotos en movimiento (Android) que capturan la vida tal y como es (completa, con sonido y movimientos)”.

  • CHATS CON META AI

- “Ahora puedes usar el poder de Meta AI para impulsar tu creatividad y hacer tus propios temas de chat personalizados”.

  • FONDOS CON META AI

- “Ahora, puedes crear fondos únicos con la IA para tus videollamadas y ubicarte en tus entornos favoritos o probar algo nuevo.

También puedes añadir fondos de IA cuando tomas fotos y grabas videos directamente en los chats".

  • BÚSQUEDA DE GRUPOS

- “Ahora, en la pestaña Chats, puedes buscar el nombre de una persona que sepas que está en el grupo, y se mostrarán los grupos que tienen en común”.

Cabe resaltar, que asimismo y desde fines de setiembre 2025, Meta ha añadido un nuevo paquete de stickers para “que tus chats sean más expresivos y divertidos” pudiendo descargar desde el ‘Pájaro intrépido’ hasta ‘Días de escuela’ o ‘Vacaciones’, y hasta tengas la chance de “escanear, recortar, guardar y enviar documentos” desde el propio WhatsApp en dispositivos con Android y iPhone también.

ESTAS SON OTRAS DE LAS NOVEDOSAS FUNCIONALIDADES QUE META ACTIVA EN WHATSAPP

Más de 2,000 millones de personas en más de 180 países hoy usan gratuitamente, revela Meta a través de página web, generando así mucha importancia entre sus usuarios cada vez que presenta innovadoras e interesantes herramientas cuya finalidad es la de continuar consolidando utilidad de aplicativo.

Ingresando a Play Store en Android o App Store en iPhone, según corresponda, actualmente puedes encontrar con vigencia una serie de funcionalidades incorporadas con miras a un 2025 que proyecta a convertirse en el más tecnológico de todos gracias a opciones tan modernas como atractivas para el consumidor final.

En ese sentido, las transcripciones de mensajes de voz presentadas por , hoy pasan a representar las versiones escritas de los populares audios que recibimos y enviamos diariamente, pero que muchas veces se nos dificultan escuchar a causa de ruidos molestos u otros motivos similares.

Para empezar, ve a Ajustes > Chats > Transcripciones de mensajes de voz para activar o desactivar fácilmente las transcripciones y seleccionar el idioma en el que aparecerán”, explica Meta con respecto al paso a paso que debes seguir a fin de lograr reproducir cada comentario o pregunta hablada, haciendo hincapié en que cada uno de ellos “permanece protegido mediante cifrado de extremo a extremo”.

Con respecto a otras de las funcionalidades incorporadas, resulta importante destacar que usando WhatsApp ahora resulta más sencillo identificar si un contacto te está escribiendo o enviando audio gracias a nuevos íconos reemplazantes de frases descriptivas tradicionales, mientras los mensajes de texto inconclusos han empezado a figurar como “borrador” a fin de terminar de mandarlos cuando lo creas conveniente.

