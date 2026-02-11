WhatsApp podría representar una fuente de virus para tu equipo móvil: Así puedes evitar que se dañe y mantenerlo seguro

Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y que de manera periódica activa funcionalidades para también contrarrestar los embates de la ciberdelincuencia. En ese sentido, hoy llama la atención la propagación de virus puntual dentro de la propia plataforma, y que puedes terminar evitando mediante la realización de sencillos pasos.

ASÍ PUEDES EVITAR QUE TU EQUIPO SE DAÑE DEBIDO A LA INTERFERENCIA DE VIRUS EN WHATSAPP

Gran alerta siempre generan las propagaciones de virus, y más aún si logran instalarse en cuentas de WhatsApp, el popular aplicativo de mensajería instantánea que de manera predeterminada activa opción puntual cuya funcionalidad facilita el ingreso de softwares maliciosos.

Ante esta situación marcada por la alteración de información, resulta importante que puedas desactivar la descarga automática de archivos multimedia, y de la siguiente forma a fin de contrarrestar la ciberdelincuencia si cuentas con dispositivo Android:

Abre WhatsApp y pulsa los 3 puntos ubicados en la parte superior derecha .

. Acto seguido selecciona la opción “Ajustes” .

. Luego dirígete a “Almacenamiento y datos”, y busca la sección “Descarga automática de medios” .

. Pulsa cada una de las siguientes categorías:

- “Descargar con datos móviles”

- “Descargar con Wi-Fi”

- “En itinerancia de datos”.

Por último desmarca las alternativas donde figuran fotos, audios, videos y documentos, y termina por confirmar los cambios.

"Un error de WhatsApp permite que archivos multimedia maliciosos se propaguen a través de chats grupales“, remarca Malwarebytes mediante nota donde puntualiza que el Proyecto Zero de Google ha revelado una vulnerabilidad en dicho aplicativo, y donde registros de información maliciosos enviados a grupos recién creados, hoy pueden terminar descargándose de manera automática para usarse como vectores de ataque.

DE ESTA FORMA PUEDES TERMINAR DETECTANDO QUE DESCONOCIDOS ESPÍAN TUS CONVERSACIONES EN WHATSAPP

La utilidad de diversos aplicativos de mensajería instantánea, hoy reviste de suma importancia para personas de todo el mundo, siendo WhatsApp el más empleado, y por lo tanto el más riesgoso en cuanto a la posibilidad de caer en fraude se refiere.

En ese sentido, y como parte integral de configuración, Meta te brinda la chance de revisar si desconocidos han ingresado a tu cuenta, y terminan espiando conversaciones privadas, gracias a la opción de “Dispositivos Vinculados” mediante el cual puedes observar la lista de computadoras, tabletas o navegadores con acceso activo a plataforma durante ese instante.

Tras ingresar a la pantalla principal de WhatsApp, selecciona el ícono de tres puntos verticales ubicado en la parte superior derecha, y continúa pulsando dicha alternativa para “Cerrar Sesión” iniciada por celulares externos, evitando así exponer desde chats hasta fotografías y archivos personales que tienden a caer en manos de la ciberdelincuencia.

ESTOS BENEFICIOS TE BRINDA LA VINCULACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDIANTE WHATSAPP