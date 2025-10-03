Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y que de manera periódica sorprende a sus usuarios con el lanzamiento de nuevas funcionalidades. En esta ocasión, Meta sorprende anunciando la operatividad de más de 4 novedosas herramientas a partir de las cuales se revelan significativos ajustes reflejados en chats, y desde setiembre 2025 prometen hasta divertir tu experiencia con stickers e Inteligencia Artificial (IA).
WHATSAPP ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE NUEVOS PAQUETES DE STICKERS E IA PARA PERSONALIZAR TUS CHATS
Hoy la comunicación entre seres humanos, y de todas partes del mundo, se simplifica gracias a WhatsApp como el más popular aplicativo que ofrece mensajería instantánea, pero también una gran variedad de funcionalidades hoy nuevamente remarcadas tras lanzamiento oficial.
A partir de fines de setiembre 2025, tus chats en plataforma de Meta serán más divertidos gracias a la incorporación de ciertos ajustes que te permitirán generar desde fotos en movimiento hasta personalizar tus conversaciones con Meta AI, entre otras de las siguientes novedades:
- LIVE PHOTOS
- “Ahora puedes compartir Live Photos (iOS) y fotos en movimiento (Android) que capturan la vida tal y como es (completa, con sonido y movimientos)”.
- CHATS CON META AI
- “Ahora puedes usar el poder de Meta AI para impulsar tu creatividad y hacer tus propios temas de chat personalizados”.
- FONDOS CON META AI
- "Ahora, puedes crear fondos únicos con la IA para tus videollamadas y ubicarte en tus entornos favoritos o probar algo nuevo.
También puedes añadir fondos de IA cuando tomas fotos y grabas videos directamente en los chats".
- BÚSQUEDA DE GRUPOS
- “Ahora, en la pestaña Chats, puedes buscar el nombre de una persona que sepas que está en el grupo, y se mostrarán los grupos que tienen en común”.
Cabe resaltar, que asimismo y desde fines de setiembre 2025, Meta ha añadido un nuevo paquete de stickers para “que tus chats sean más expresivos y divertidos” pudiendo descargar desde el ‘Pájaro intrépido’ hasta ‘Días de escuela’ o ‘Vacaciones’, y hasta tengas la chance de “escanear, recortar, guardar y enviar documentos” desde el propio WhatsApp en dispositivos con Android y iPhone también.
ESTAS SON OTRAS DE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES LANZADAS POR WHATSAPP DESDE 2025
- EFECTOS DE LA CÁMARA
- “Cuando tomes una foto o grabes un video en tus chats, podrás elegir los mismos 30 fondos, filtros y efectos o transformar tus tomas”.
- STICKERS DE SELFIE
- Disponible en Android y pronto en iOS, ahora puedes convertir tu selfie en un sticker con tan “solo tocar el sticker en “Crear sticker”, y luego dirigirte a la opción de la cámara para tomarte una autofoto.
- REACCIONES INMEDIATAS
- “Ahora puedes tocar dos veces un mensaje para reaccionar y desplazarte rápidamente por las reacciones que más usas”.
AQUÍ TE PRESENTAMOS OTRAS DE LAS NOVEDOSAS OPCIONES QUE PUEDES EMPLEAR USANDO WHATSAPP
Más de 2,000 millones de personas en más de 180 países hoy usan WhatsApp gratuitamente, revela Meta a través de página web, generando así mucha importancia entre sus usuarios cada vez que presenta innovadoras e interesantes herramientas cuya finalidad es la de continuar consolidando utilidad de aplicativo.
Ingresando a Play Store en Android o App Store en iPhone, según corresponda, actualmente puedes encontrar con vigencia una serie de funcionalidades incorporadas con miras a un 2025 que proyecta a convertirse en el más tecnológico de todos gracias a opciones tan modernas como atractivas para el consumidor final.
En ese sentido, las transcripciones de mensajes de voz presentadas por WhatsApp, hoy pasan a representar las versiones escritas de los populares audios que recibimos y enviamos diariamente, pero que muchas veces se nos dificultan escuchar a causa de ruidos molestos u otros motivos similares.
“Para empezar, ve a Ajustes > Chats > Transcripciones de mensajes de voz para activar o desactivar fácilmente las transcripciones y seleccionar el idioma en el que aparecerán”, explica Meta con respecto al paso a paso que debes seguir a fin de lograr reproducir cada comentario o pregunta hablada, haciendo hincapié en que cada uno de ellos “permanece protegido mediante cifrado de extremo a extremo”.
Con respecto a otras de las funcionalidades incorporadas, resulta importante destacar que usando WhatsApp ahora resulta más sencillo identificar si un contacto te está escribiendo o enviando audio gracias a nuevos íconos reemplazantes de frases descriptivas tradicionales, mientras los mensajes de texto inconclusos han empezado a figurar como “borrador” a fin de terminar de mandarlos cuando lo creas conveniente.