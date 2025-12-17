Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que le ofrece a sus usuarios una gran variedad de herramientas para llevar a cabo determinadas acciones. Al respecto, resulta importante destacar el lanzamiento de nuevo paquete de funciones a cargo de Meta, y en esa línea anunciando por temporada de fiestas, que dicha plataforma contará con mejoras en la generación de imágenes, entre otras interesantes novedades de cara al 2026.

META LANZA NUEVO PAQUETE DE FUNCIONES HABILITADAS PARA WHATSAPP

De manera periódica, Meta sorprende anunciando la habilitación de funcionalidades a partir de las cuales tu experiencia como usuario de WhatsApp, termina mejorando, y con miras al 2026, gracias a nuevo paquete de novedades.

Según la información compartida de manera oficial, el popular aplicativo de mensajería instantánea y descargado gratuitamente a nivel global, ahora te brinda la chance de acceder a divertidos stickers para estados, avances en la generación de imágenes con Meta AI, entre otros de los siguientes atributos puntuales:

Mensajes de llamadas perdidas

- Olvídate de los correos de voz gracias a la posibilidad de ahora poder grabar una nota de voz o video, según el tipo de llamada, y con un solo toque para que la persona contactada la escuche más tarde.

Reacciones en chats de audio

Nueva pestaña de archivos multimedia en la computadora

- Busca documentos, enlaces y archivos multimedia en todos los chats, y en un solo lugar organizado desde Mac, Windows y propia web.

Otras de las novedosas funciones que incorpora Meta a WhatsApp desde diciembre 2025, son aquellas vinculadas a la priorización automática a “quien está hablando para que te sea más fácil seguir la conversación”, mejoras en el “aspecto de las vistas previas de los enlaces”, simplificación de las URL largas, y habilitación del Meta AI mediante el cual se incorporan “nuevas capacidades de modelo de generación de imágenes de Midjourney y Flux”.

ESTA OTRA NUEVA FUNCIONALIDAD PERMITE ENVIAR FOTOS EN MOVIMIENTO DESDE WHATSAPP

Hoy la comunicación entre seres humanos, y de todas partes del mundo, se simplifica gracias a WhatsApp como el más popular aplicativo que ofrece mensajería instantánea, pero también una gran variedad de funcionalidades hoy nuevamente remarcadas tras lanzamiento oficial.

A partir de fines de setiembre 2025, tus chats en plataforma de Meta son más divertidos gracias a la incorporación de ciertos ajustes que te permitirán generar desde fotos en movimiento hasta personalizar tus conversaciones con Meta AI, entre otras de las siguientes novedades:

LIVE PHOTOS

- “Ahora puedes compartir Live Photos (iOS) y fotos en movimiento (Android) que capturan la vida tal y como es (completa, con sonido y movimientos)”.

CHATS CON META AI

- “Ahora puedes usar el poder de Meta AI para impulsar tu creatividad y hacer tus propios temas de chat personalizados”.

FONDOS CON META AI

- “Ahora, puedes crear fondos únicos con la IA para tus videollamadas y ubicarte en tus entornos favoritos o probar algo nuevo.

También puedes añadir fondos de IA cuando tomas fotos y grabas videos directamente en los chats".

BÚSQUEDA DE GRUPOS

- “Ahora, en la pestaña Chats, puedes buscar el nombre de una persona que sepas que está en el grupo, y se mostrarán los grupos que tienen en común”.

Cabe resaltar, que asimismo y desde fines de setiembre 2025, Meta ha añadido un nuevo paquete de stickers para “que tus chats sean más expresivos y divertidos” pudiendo descargar desde el ‘Pájaro intrépido’ hasta ‘Días de escuela’ o ‘Vacaciones’, y hasta tengas la chance de “escanear, recortar, guardar y enviar documentos” desde el propio WhatsApp en dispositivos con Android y iPhone también.