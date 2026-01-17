Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que figura operativo desde hace más de 10 años, y periódicamente sorprende a usuarios confirmando el lanzamiento de nuevas funcionalidades. A propósito de novedosas opciones que implementa Meta hacia el 2026, te contamos que ahora se encuentra en fase de desarrollo, la herramienta a partir de la cual podrás personalizar tu perfil mediante imágenes de una portada cuya incorporación a plataforma, te permitirá mejorar identidad visual.

WHATSAPP DESARROLLA FUNCIÓN PARA PERMITIRTE CONFIGURAR UNA FOTO DE PORTADA

A nivel global, las aplicaciones de mensajería instantánea generan interacción entre los seres humanos, y desde WhatsApp ofreciendo variados beneficios, y hasta herramientas cuyas funciones pueden permitirte desde 2026, configurar una foto de portada por primera vez.

De acuerdo a lo que precisa portal especializado y con acceso a código de plataforma, hoy figura desarrollándose alternativa a partir de la cual tendrás la chance de “añadir una imagen de banner personalizada en la parte superior de tu perfil”.

“Parece que WhatsApp ahora planea ofrecer la misma personalización de foto de portada a los usuarios de iOS en el futuro, garantizando una experiencia de perfil consistente en ambas plataformas”, remarca WABetaInfo acerca de una función que todavía no cuenta con fecha oficial de lanzamiento para iPhone, pero ya figura disponible en la versión Business donde cada usuario puede “seleccionar una imagen de su biblioteca de fotos”, y reposicionarla o reemplazarla cuando gusten.

LA NUEVA FUNCIÓN ACERCA DE STICKERS QUE PUEDE INTERESARTE SI UTILIZAS WHATSAPP

Hoy Meta tiene en WhatsApp a una de sus plataforma insignia a nivel global, y que es utilizada por más de 3 mil millones de personas situadas en más de 180 países, ahora teniendo la oportunidad de utilizar y enviar variadas pegatinas a amigos y seres queridos mientras conversan.

“Esta función se basa en asociaciones de emojis predefinidas que se vinculan a los stickers durante su creación”, refiere WABetaInfo como sitio web y fuente de noticias especializado en filtrar y reportar las actualizaciones del popular aplicativo de mensajería instantánea, y entorno a la implementación de herramienta mediante la cual “los usuarios también pueden beneficiarse de una forma más intuitiva de redescubrir stickers antiguos que, de otro modo, quedarían ocultos en el teclado”.

De esta forma la nueva actualización para iOS a través del programa beta TestFlight que eleva la versión a 26.1.10.72, permitirá que las personas con WhatsApp incorporado a iPhone, reciban sugerencias de pegatinas a través de la introducción de emojis, y muestra de vistas previas de imágenes relevantes directamente colocadas en la barra de chat antes del envío de mensajes.

ESTA HERRAMIENTA TE PERMITE PROGRAMAR MENSAJES QUE DESEAS ENVIAR A CONTACTOS DE WHATSAPP

Tras el inicio de operaciones de WhatsApp a nivel mundial, Meta ha venido sorprendiendo a usuarios mediante la habilitación de funciones que hoy puedes emplear, pero no para sistematizar textos dirigidos a contactos.

Al respecto, te revelamos que a través de Wasavi para dispositivos Android y Scheduled para iPhone, actualmente gozas de la chance de programar mensajes, y externamente a las alternativas ofrecidas por parte de dicho aplicativo.

El procedimiento implica la descarga desde Play Store y App Store, según corresponda, y a partir de entonces activar los permisos solicitados para iniciar con la sistematización de textos que te permite definir tanto fechas como horarios de envío respectivos.