Hoy Meta promueve una gran variedad de funcionalidades habilitadas para WhatsApp, la app de mensajería instantánea que conecta al mundo, y te permite almacenar información tan importante como confidencial. Al respecto, resulta importante darte a conocer que la propia plataforma cuenta con una papelera oculta a partir de la cual si tu dispositivo es Android, puedes terminar liberando espacio de almacenamiento para evitar saturación de mensajes e incluso recuperar datos siguiendo tan solo algunos pasos especializados.

ASÍ PUEDES ENCONTRAR LA PAPELERA QUE FIGURA OCULTA EN WHATSAPP Y DE ESA FORMA LIBERAR ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

El almacenamiento de información resulta muy importante para un usuario de WhatsApp, y es que mediante dicha opción dentro del aplicativo de mensajería instantánea hasta puedes recuperar datos importantes, pero también generar de manera negativa que tu bandeja colapse.

Borrar papelera buscan algunas personas con la finalidad de precisamente liberar espacio, y así evitar, por ejemplo, disminución del rendimiento, menor capacidad de almacenamiento, y sobrecalentamiento del dispositivo a causa de todos los archivos acumulados que terminan imposibilitando el correcto desarrollo de la memoria integrada.

Al respecto, resulta importante compartirte el siguiente paso a paso para que sepas cómo realizar la eliminación de información que no sea de tu interés, y mediante aquel teléfono inteligente de Android con las características tecnológicas adecuadas, y una app lista por si necesitas liberar espacio de almacenamiento en WhatsApp:

Descarga y abre la aplicación llamada “Gestor de archivos” .

. Accede a la siguiente ruta de almacenamiento interna:

- Carpeta Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Revisa las subcarpetas donde encontrarás directorios llamados Imágenes, Videos, Audios y Documentos, y termina seleccionando los archivos que deseas eliminar .

. Por último, elimina cada archivo seleccionado para confirmar la acción realizada.

Cabe resaltar, que así como desde “Gestor de Archivos”, el propio WhatsApp te habilita la opción gratuita de liberar espacio de almacenamiento, e igualmente si cuentas con memoria llena que te imposibilita la recepción de mensajes, por ejemplo, entre otras acciones predeterminadas.

ESTA OTRA FORMA PUEDE AYUDARTE A LIBERAR ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN WHATSAPP Y GRATIS

Conforme pasan los días, nuestro almacenamiento de datos puede evidenciar problemas, y es que gran cantidad de archivos acumulados, terminará por saturar un WhatsApp que según Meta, todavía te habilita la chance de liberarlo cumpliendo con sencillo procedimiento.

Según lo precisa la propia página del popular aplicativo, si necesitas llevarlo a cabo con urgencia, recuerda que debes eliminar “los archivos multimedia o los chats almacenados, o libera espacio de almacenamiento en tu teléfono fuera de WhatsApp”.

Al respecto, te compartimos el paso a paso que debes seguir para contar con espacio suficiente que te permita usar WhatsApp sin inconvenientes ni sobresaltos comunicándote a nivel global:

Accede a la pestaña “Chats”, y luego toca el ícono “Ajustes”

Pulsa “Almacenamiento y datos”, y seguidamente “Administrar almacenamiento”

- Observarás en la parte superior de la pantalla, la cantidad de espacio que ocupa WhatsApp en tu dispositivo.

Para revisar elementos, pulsa nuevamente el ícono “Ajustes”, y luego " Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento “

" > “ Ubica tus archivos multimedia pudiendo encontrarlos de las siguientes maneras:

- Reenviado varias veces

- Más de 5 MB

- Pulsa el ícono de la lupa para buscar chats o canales

A fin de terminar por eliminar los archivos no deseados, solamente pulsa el ‘tachito’ para proceder a hacerlo hasta que la capacidad de almacenamiento en WhatsApp, logre reducirse, y así puedas continuar empleándolo de manera fluida.