A nivel global, hoy la comunicación entre miles de millones de personas se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y mediante el cual también puedes beneficiarte estando frente a una PC o laptop. De esta forma la versión web también permite que envíes mensajes y videos sin costo alguno, y ahora sorprende por el anuncio de desarrollo de función pensada en la personalización de conversaciones. Si bien aún no figura disponible para pruebas beta, ya se vienen brindando detalles al respecto, y compartiendo información entorno a la incorporación de temas de chat a plataforma de empresas.

WHATSAPP TRABAJA EN FUNCIÓN QUE INCORPORARÁ TEMAS DE CHAT A LA VERSIÓN WEB

Las conversaciones llevadas a cabo mediante la versión web de WhatsApp, muy pronto podrán cambiar de apariencia si así lo requieres, y esto gracias a función que hoy ya se encuentra en desarrollo.

Portal especializado en brindar información detallada acerca de las más recientes novedades de popular aplicativo de mensajería instantánea, ahora llama la atención por revelar que a través de la sincronización con máquinas de escritorio como laptop y PC, también estarán disponibles aquellos temas de chat mediante los cuales tendrás la chance de escoger diferentes colores y fondos de pantalla, y directamente desde el navegador.

“Si bien esta función aún está en desarrollo y su lanzamiento está previsto para más adelante, promete mejorar la experiencia visual en el cliente web”, remarca WABetaInfo acerca de herramienta ya con vigencia en iOS y Android, y cuyos “ajustes preestablecidos visuales” le permitirán a usuarios poder “modificar el aspecto de sus conversaciones” eligiendo la tonalidad de las burbujas de mensaje, e incluso añadiendo ilustraciones con patrones superpuestas.

LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA ACCEDER A WHATSAPP WEB SIN REQUERIR DE CÓDIGO QR

Las redes sociales o plataformas digitales de manera muy particular, le brindan a miles de millones de personas la posibilidad de comunicarse con sus seres más queridos, e incluso gestionar tareas laborales gracias a servicios como el ofrecido por parte de WhatsApp Web.

Con respecto a su inicio de sesión mediante PC, ahora te contamos que incluso sin la necesidad de escanear código QR, también puedes enviar mensajes privados, y desde cualquier navegador de escritorio pulsando la opción “Vincular con el número de teléfono”.

Dicha opción aparece ubicada en la parte inferior izquierda de la página asociada a WhatsApp Web, y una vez clickeada debes completar lo solicitado para luego darle a “Siguiente”, y finalmente terminar recibiendo la serie de dígitos mediante los cuales podrás acceder a la destacada plataforma.

Recuerda asimismo, que a través de computadora o laptop, y si presentas dificultades para iniciar sesión con el código QR, por ejemplo, hoy también puedes emplear Blue Stacks 4, un emulador de Android para PC que descargado desde Google Play, te facilita realizar la navegación requerida.

ESTO DEBES HACER SI NO PUEDES INICIAR SESIÓN EN WHATSAPP WEB PESE A ESTAR CONECTADO A INTERNET

Hoy desde Meta, el desarrollo de WhatsApp trae consigo periódicamente que nuevas funcionalidades se vayan incorporando, y añadiendo a la versión Web también, sin embargo tras sincronización en computadora, dicha extensión del aplicativo móvil podría dejar de abrir a causa de motivos vinculados a actualización de página.

Al respecto, resulta importante que tomes en cuenta también al caché del navegador o problemas de compatibilidad con versiones antiguas cuando se trata de recuperar su operatividad, y teniendo por ello que realizar el siguiente movimiento manual usando celular:

Ir a Configuración y buscar la opción de “Privacidad” o “Historial”

Tras encontrar la opción de borrar caché y cookies, vuelve a ingresar a WhatsApp Web para probar regularización de funcionamiento.

Otra de las cuestiones que estarían imposibilitándote la navegación en popular versión desde PC o laptop, tendría que ver con simplemente cerrar y volver a iniciar sesión tras actualizar plataforma mientras revisas compatibilidad con Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera o Safari.