Por Redacción EC

A nivel global, hoy la comunicación entre miles de millones de personas se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y mediante el cual también puedes beneficiarte estando frente a una PC o laptop. De esta forma la versión web también permite que envíes mensajes y videos sin costo alguno, y ahora sorprende por el anuncio de desarrollo de función pensada en la personalización de conversaciones. Si bien aún no figura disponible para pruebas beta, ya se vienen brindando detalles al respecto, y compartiendo información entorno a la incorporación de temas de chat a plataforma de empresas.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.