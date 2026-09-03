Chancay es una ciudad de poco más de 67.000 habitantes que atraviesa una transformación impulsada por el desarrollo del Puerto de Chancay, cuya inversión proyectada bordea los US$ 3,500 millones. El crecimiento de esta nueva actividad económica abre oportunidades, pero también plantea preguntas sobre las capacidades, el liderazgo y el papel de sus habitantes en la ciudad que viene.

En ese contexto, Chancay será por primera vez sede de un evento TEDx. Bajo el lema “Acciones que transforman vidas”, TEDxChancay 2026 busca abrir un espacio de conversación en torno a las ideas y experiencias que pueden aportar a esta nueva etapa de la ciudad. La iniciativa reunirá a voces de distintas disciplinas para abordar temas vinculados con innovación, liderazgo, educación, emprendimiento, sostenibilidad y desarrollo humano, y generar un intercambio entre distintos actores de la comunidad.

El ingreso al evento será gratuito y la convocatoria para asistir ya está abierta. Foto: GEC

“Chancay está viviendo un momento que puede marcar un antes y un después para la ciudad. El puerto trae nuevas oportunidades, pero también nos plantea el reto de pensar cómo queremos crecer y qué papel tendrán las personas en ese proceso. Que el primer TEDx de Chancay ocurra justamente ahora no es casualidad: queremos abrir un espacio para escuchar ideas y experiencias que nos ayuden a pensar en la ciudad que viene”, señala Jorge Martínez Campoblanco, organizador licenciatario de TEDxChancay 2026.

TEDxChancay 2O26

La primera edición de TEDxChancay 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre, desde las 8:00 a.m., en el Castillo de Chancay, con siete conferencias a cargo de speakers nacionales. El ingreso al evento será gratuito y la convocatoria para asistir ya está abierta.

Podrán postular personas de Chancay y residentes de la ciudad, quienes serán seleccionadas para conformar una audiencia de aproximadamente 100 participantes.

Accede aquí: https://forms.gle/4PgqJ6eccND57FDh6