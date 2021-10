Un día para el olvido. Tras la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram que ayer dejó sin servicio a todos sus usuarios en todo el mundo, haremos mención a Telegram: una app de mensajería instantánea que está dando que hablar.

Esta otra alternativa te permite chatear en secreto sin ningún riesgo, así que puedes asegurarte de que el mensaje solo será leído por el destinatario, el texto no se guardará en ningún lado y hasta puedes programar que se eliminen.

¿Telegram es mejor que WhatsApp?

Seguramente, te has dado cuenta que muchos han empezado a unirse a Telegram. Una de sus principales ventajas es que no es necesario compartir el número de teléfono para usarlo. También, a diferencia de WhatsApp, los chats no tienen un límite de usuarios.

En general, otro punto interesante es la privacidad, pues como parte de sus funciones permite tener chats secretos, en los cuales los mensajes se van destruyendo dependiendo del tiempo elegido por los usuarios, borrando toda evidencia de las conversaciones.

Por último, aunque no menos importante, Telegram tiene una sección de “mensajes guardados” que básicamente es un chat contigo mismo, por lo que ya no será necesario hacer grupos y eliminar gente. A continuación, te mostramos 27 trucos que te harán todo un experto en esta app.

1- Oculta el remitente de un mensaje

Al momento de reenviar un mensaje, podrás decidir si quieres que el remitente original sea visto. Esto lo harás de la manera normal, pero antes de enviarlo, presiona en previsualización para que te salga un menú donde tendrás esa opción.

2- Cierra sesiones

En Telegram tienes la ventaja de abrir sesión en varios dispositivos y pudes cerrarlas de forma remota. Solo tienes que ir ajustes y después presionar en dispositivos para cerrarlas de manera individual o en todas las sesiones.

3- Otras versiones

Telegram ha sacado diferentes versiones a lo largo del tiempo. Te mostramos rápidamente cada una.

Aplicación oficial: versión normal.

APK Android: versión de Telegram para fuera de la tienda de Google.

Versión beta: versión en desarrollo. Se incluyen versiones diferentes.

Telegram X: versión alternativa, pero oficial.

Telegram Desktop: versión oficial para computadoras.

Telegram Web: versión de Telegram que puedes usar desde cualquier navegador web.

4- Mensajes que se autodestruyen

Todos tus mensajes se quedarán en la nube a menos que decidas eliminarlos. Esta opción te permite fijar un tiempo máximo de ‘vida’ de tus mensajes en una conversación: un día, una semana o el tiempo que desees.

5- Archiva mensajes desconocidos

Puedes configurar la app para que cuando una persona que no esté entre tus contactos te escribe, esas conversaciones se silencien y se archiven automáticamente. Ve a Privacidad y Seguridad, luego en Nuevos Chats de Desconocidos para terminar activando Archivar y Silenciar.

6- Importa chats de WhatsApp

Para empezar, ingresa a WhatsApp, entra a un chat y expórtalo con todo y los archivos. Después, comparte el archivo con Telegram para que la app los procese y así todo quede listo.

7- Programar mensajes

Si necesitas mandar un mensaje a alguien en un determinado momento, no necesitas recordarlo ni poner la alarma, ya que es posible programar mensajes. Algo tan fácil como escribir el texto y poner cuándo se debe enviar.

8- Libera espacio

Telegram almacena datos en tu móvil que pueden ocupar bastante espacio, aunque con la ventaja de que solo puedes borrar la caché. En Uso de Almacenamiento hay una opción llamada Conservar multimedia, en la cual tendrás que elegir cuántos días quieres mantener los archivos.

9- Compartir pantalla en videollamadas

Puedes compartir tu pantalla en las videollamadas. Primero, inicia videollamada, pulsa detener video, vuelve encender el video y elige entre usa la cámara frontal, la trasera o compartir tu pantalla.

10- Varias cuentas en un celular

Telegram soporta varias cuentas desde ya hace algunos años. Desde el panel de la app, pulsa añadir cuenta y agrega el número que deberás verificar con un código.

