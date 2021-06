El temblor de 6.0 grados ocurrido el martes 22 por la noche en la provincia limeña de Cañete se sintió muy fuerte en la capital e incluso generó daños en viviendas ubicadas en el epicentro: el distrito de Mala.

Como se sabe, nuestro país es un lugar sísmico, por lo que siempre debemos estar atentos y preparados ante un movimiento telúrico de alta magnitud. Además, es importante saber cuáles son las zonas de Lima más vulnerables.

Temblor en Lima: ¿Cuáles son las zonas más vulnerables de la capital?

En entrevista con la agencia Andina, Carlos Zavala, director general del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la Universidad Nacional de Ingeniería, brindó información valiosa.

“Las zonas que tienen mayor riesgo son las que tienen suelo flexible: Villa El Salvador, las playas del sur, como San Bartolo, entre otras. Por el norte tenemos Ventanilla, Comas, Independencia y San Juan de Lurigancho, especialmente las zonas ubicadas en las colinas, donde las viviendas son muy vulnerables”, explicó el experto.

Además, explicó que, las casas que son frágiles a los sismos han sido autoconstruidas con materiales no apropiados para brindar la seguridad necesaria.

“Utilizan ladrillos tubulares, que no son aptos para construir paredes portantes, de acuerdo con la normatividad vigente. En el Perú la gente autoconstruye con el material más barato. No saben que por carga de gravedad pueden funcionar, pero cuando venga la carga de un sismo fuerte no van a resistir y perderán su inversión”, remarcó.

Por último, el especialista dijo que en Lima solo el 20% de las viviendas construidas han pasado por una inspección del municipio, han tenido planos y un arquitecto. “El 80% no ha tenido nada de esto”, confirmó preocupado.

