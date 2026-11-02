Sigue en vivo todos los movimientos telúricos en el país, según los reportes que publica el Instituto Geofísico del Perú. También consulta sobre noticias relacionadas, así como recomendaciones en este tipo de situaciones.
Temblor en Perú vía el IGP
- ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
- Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
- ¿Para qué sirve y por qué es importante la mochila de emergencia?
Una mochila de emergencia está compuesta de artículos importantes para proteger tu salud y la de tu familia por al menos las primeras 24 horas de la emergencia. Como mencionamos en los párrafos iniciales, Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo cual es necesario estar precavidos ante cualquier emergencia para asistir a las personas que más lo necesiten y proteger su salud.
Para ello, es fundamental que cuentes con una mochila de emergencia que contenga elementos básicos (de acuerdo a las necesidades de tu familia) para proteger tu salud y bienestar. Por lo general, estas deben tener un peso de 8KG, pero en caso tu familia sea numerosa puede que extiendas la capacidad de la maleta hasta un máximo de 20KG.
- ¿Qué hacer en caso de sismo?
-
- Antes del sismo
• Ubica las zonas seguras y estructuras firmes para protegerte.
• Ten preparada una mochila de emergencia.
• Participa en los simulacros de sismo de tu barrio.
• Educa a los niños de tu casa sobre medidas de precaución.
• Contrata un ingeniero para reforzar tu vivienda.
- Durante el sismo
• Mantén la calma. El asustarte solo puede paralizarte o hacerte cometer errores.
• Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.
• Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.
• No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.
• No uses ascensor.
- Después del sismo
• Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.
• Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.
• Auxilia a los heridos.
• Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca a casas que han sido afectadas por el sismo.
• Si estás cerca al mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.
- ¿Cómo saber si un sismo es fuerte?
- Hay dos formas:
- - La magnitud, medida en la escala de Richter, indica la energía liberada.
- - La intensidad, medida en la escala de Mercalli, mide el impacto en las personas y estructuras.
- ¿Qué debe tener mi mochila de emergencia?
- Debe contener lo esencial para sobrevivir en las primeras horas después de un sismo:
- - Artículos de higiene
- - Botiquín con vendas, alcohol, gasas, pastillas, entre otros
- - Abrigo
- - Alimentos no perecibles como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos, además de dinero en efectivo
- - Radio o linterna con baterías
- - Artículos específicos según necesidades, como productos para bebés, adultos mayores o mascotas
- ¿Cómo se diferencia un temblor de un terremoto?
- Ambos son movimientos de la Tierra, pero solemos llamar "terremoto" a los de mayor magnitud e impacto destructivo, mientras que "temblor" se usa para sismos más leves.
- ¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?
- Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.
- ¿Cómo se sabe que va a temblar?
- Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
- ¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo?
- Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.
- ¿Cómo se obtienen los datos de los sismos en el Perú?
El CENSIS obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional (DS-0017-2018MINAM), conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.
- ¿Qué hacer en caso de sismo?
-
- Antes del sismo
• Ubica las zonas seguras y estructuras firmes para protegerte.
• Ten preparada una mochila de emergencia.
• Participa en los simulacros de sismo de tu barrio.
• Educa a los niños de tu casa sobre medidas de precaución.
• Contrata un ingeniero para reforzar tu vivienda.
- Durante el sismo
• Mantén la calma. El asustarte solo puede paralizarte o hacerte cometer errores.
• Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.
• Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.
• No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.
• No uses ascensor.
- Después del sismo
• Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.
• Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.
• Auxilia a los heridos.
• Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca a casas que han sido afectadas por el sismo.
• Si estás cerca al mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.
- ¿Cuánto debe pesar la mochila de supervivencia?
El peso ideal no debe superar el 25% del peso corporal de la persona que la va a cargar, garantizando una evacuación rápida y ágil.
- ¿Se puede predecir un sismo?
Actualmente, es algo imposible de determinar, pues el mismo planeta Tierra presenta una amplia dinámica respecto a sus movimientos, teniendo en cuenta que, no se trata únicamente de predecir cuándo va a templar, sino, poder determinar la intensidad, magnitud, profundidad y demás factores de importancia.
- Sismo a 43 km al O de Santa Cruz de Succhabamba, Santa Cruz - Cajamarca
Fecha y Hora Local: 01/11/2026,08:50:41
Magnitud: 3.6
Profundidad: 13 km
Latitud: -6.59
Longitud: -79.33
Intensidad: II Santa Cruz de Succhabamba
- Sismo a 73 km al O de Samanco, Santa - Áncash
Fecha y Hora Local: 31/10/2026,06:44:02
Magnitud: 3.6
Profundidad: 35 km
Latitud: -9.51
Longitud: -79.11
Intensidad: II-III Samanco
- ¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD REGISTRADO POR INSTRUMENTOS EN EL PERÚ?
- El jueves 3 de octubre de 1974, un terremoto de 8,0 grados se registró en Lima a las 9:21 a.m., azotando la capital del Perú, así como gran parte de la costa peruana, hacia el sur. El movimiento duró alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3.600 heridos.
El Perú está ubicado en una zona sísmica y la ocurrencia de sismos es inevitable. Un estudio del IGP indica que existe energía sísmica acumulada en el sur del país, lo que debe incentivarlos a participar en simulacros.
- La entidad encargada de llevar el registro de cada temblor en el país es el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Asimismo, entrega información oficial cada vez que ocurre un sismo mediante sus cuentas de redes sociales.
- ¿CÓMO SE OBTIENEN LOS DATOS DE LOS SISMOS EN PERÚ?
- El CENSIS obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional (DS-0017-2018MINAM), pconformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.
- ¿POR QUÉ PERÚ ES UNA ZONA ALTAMENTE SÍSMICA?
- Perú es un país altamente sísmico debido a que está ubicado dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.
Consulta aquí los últimos registros del Instituto Geofísico del Perú sobre los movimientos sísmicos en el país.
Consulta aquí los últimos registros del Instituto Geofísico del Perú sobre los movimientos sísmicos en el país.