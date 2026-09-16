Sigue en vivo todos los movimientos telúricos en el país, según los reportes que publica el Instituto Geofísico del Perú. También consulta sobre noticias relacionadas, así como recomendaciones en este tipo de situaciones.
Temblor en Perú hoy EN VIVO vía el IGP
¿CÓMO SE OBTIENEN LOS DATOS DE LOS SISMOS EN PERÚ?
El CENSIS obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional (DS-0017-2018MINAM), conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.
- ¿POR QUÉ PERÚ ES UNA ZONA ALTAMENTE SÍSMICA?
- Perú es un país altamente sísmico debido a que está ubicado dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.
¿Cómo saber si un sismo es fuerte?
Hay dos formas:
- La magnitud, medida en la escala de Richter, indica la energía liberada.
- La intensidad, medida en la escala de Mercalli, mide el impacto en las personas y estructuras.
¿Qué debe tener mi mochila de emergencia?
Debe contener lo esencial para sobrevivir en las primeras horas después de un sismo:
- Artículos de higiene
- Botiquín con vendas, alcohol, gasas, pastillas, entre otros
- Abrigo
- Alimentos no perecibles como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos, además de dinero en efectivo
- Radio o linterna con baterías
- Artículos específicos según necesidades, como productos para bebés, adultos mayores o mascotas
Informe del sismo de magnitud 3.5 con epicentro en Cerro Colorado, Arequipa - Arequipa.
Sismo a 5 km al O de Arequipa, Arequipa - Arequipa
Fecha y Hora Local: 16/09/2026,01:38:32
Magnitud: 3.5
Profundidad: 16 km
Latitud: -16.40
Longitud: -71.58
Intensidad: II-III Arequipa
Informe del sismo de magnitud 4.2 ocurrido a 217 km al O de Chimbote, Santa - Áncash.
Sismo a 217 km al O de Chimbote, Santa - Áncash
Fecha y Hora Local: 15/09/2026,23:08:14
Magnitud: 4.2
Profundidad: 21 km
Latitud: -9.57
Longitud: -80.49
¿Cómo se diferencia un temblor de un terremoto?
Ambos son movimientos de la Tierra, pero solemos llamar "terremoto" a los de mayor magnitud e impacto destructivo, mientras que "temblor" se usa para sismos más leves.
¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?
Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.
¿Cómo se sabe que va a temblar?
Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
Qué hacer antes de un sismo
• Ten lista tu mochila de emergencia.
• Identificar zonas seguras en casa, trabajo y la calle.
• Participa en simulacros.
Qué hacer durante de un sismo
• Mantén la calma.
• Protégete bajo una mesa resistente o en el triángulo de vida.
• Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer.
Qué hacer después de un sismo
• Evalúa daños y revisa si hay heridos.
• Usa mensajes de texto para comunicarte y evita saturar las líneas telefónicas.
• Aléjate de edificios dañados y sigue las indicaciones de las autoridades.
El IGP cuenta con estaciones de la Red Acelerométrica Nacional como la ubicada en Pucusana. Estos equipos registran en tiempo real cómo responde el suelo ante el paso de las ondas sísmicas.
- ¿Cuáles son los lugares donde ocurren más sismos en Perú?
- Áncash
- Ica
- Lima
- Arequipa
- Moquegua
- Tacna
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA - PERÚ
• Línea de emergencia: 105
(Es la línea única de emergencias nacional, que permite que en un sólo número los peruanos puedan acceder a todos los servicios de emergencia y seguridad).
• Policía Nacional: 105
• Bomberos: 116
• Policía de Carreteras: 110
• Defensa Civil: 115
• Infosalud: 113
• Cruz Roja: 01 266 0481
• Servicio de Ambulancia SAMU: 106
- ¿Por qué el Perú es considerado zona sísmica?
La localización del Perú nos sitúa en el conocido Círculo de Fuego del océano Pacífico, zona que concentra el 85 % de la actividad sísmica mundial y que es compartida también por los países de América Central, Chile, Alaska, Japón, entre otros. Por lo tanto, la costa peruana está afectada por el cruce de dos placas tectónicas: la de Nazca y la Continental, provocando, en su fricción, el fenómeno.
La entidad encargada de llevar el registro de cada temblor en el país es el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Asimismo, entrega información oficial cada vez que ocurre un sismo mediante sus cuentas de redes sociales.
¿CÓMO SE OBTIENEN LOS DATOS DE LOS SISMOS EN PERÚ?
El CENSIS obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional (DS-0017-2018MINAM), conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.
¿POR QUÉ PERÚ ES UNA ZONA ALTAMENTE SÍSMICA?
Perú es un país altamente sísmico debido a que está ubicado dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.
¿POR QUÉ PERÚ ES UN PAÍS ALTAMENTE SÍSMICO?
Perú se encuentra ubicado en el borde occidental de América del Sur, región de mayor actividad sísmica en el mundo y por lo tanto, es necesario conocer el comportamiento probable de este peligro en un área determinada a fin de planificar y mitigar los efectos que podrían producirse en el futuro. La manera de conocer este comportamiento, es a través de la evaluación del peligro sísmico.
- Sismo a 43 km al O de Ancón, Lima - Lima
- Fecha y Hora Local: 15/09/2026,10:30:38
- Magnitud: 3.4
- Profundidad: 42 km
- Latitud: -11.85
- Longitud: -77.56
- Intensidad: II-III Ancón
Ante un sismo de gran magnitud recuerda evitar llamar a números fijos o celulares, ya que esto genera satuación en las líneas móviles, opta por escribir mensajes de texto.
Elabora tu Plan Familiar de Emergencia asignando roles a cada uno de los miembros de tu familia.
- Sismo a 35 km al NE de Satipo, Satipo - Junín
- Fecha y Hora Local: 14/09/2026 21:27:31
- Magnitud: 4.0
- Profundidad: 107km
- Latitud: -11.02
- Longitud: -74.41
Identifica rutas de evacuación, respeta el aforo, evita bloquear salidas y reconoce los dispositivos de seguridad.
Una emergencia puede ocurrir en cualquier momento.
- Cómo activar la alerta temprana de sismos de Google
-
- Ir a la Configuración o Ajustes de tu equipo móvil.
- Dirigirte a Emergencias.
- Desplázate hacia donde dice “Alertas de sismos”.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA - PERÚ
-
• Línea de emergencia: 105
(Es la línea única de emergencias nacional, que permite que en un sólo número los peruanos puedan acceder a todos los servicios de emergencia y seguridad).
• Policía Nacional: 105
• Bomberos: 116
• Policía de Carreteras: 110
• Defensa Civil: 115
• Infosalud: 113
• Cruz Roja: 01 266 0481
• Servicio de Ambulancia SAMU: 106
- ¿POR QUÉ NUNCA DEBERÍAS USAR UN ASCENSOR DURANTE UN SISMO?
-
- Los especialistas recomiendan nunca utilizar el ascensor durante un sismo o terremoto, ya que este podría desprenderse de su estructura y caer desde una gran altura con personas adentro.
- ¿Cuáles son los lugares donde ocurren más sismos en Perú?
-
- Áncash
- Ica
- Lima
- Arequipa
- Moquegua
- Tacna
- Sismo a 112 km al O de Andoas, Datem del Marañón - Loreto
- Fecha y Hora Local: 14/09/2026 14:16:47
- Magnitud: 4.8
- Profundidad: 117km
- Latitud: -3.68
- Longitud: -77.42
- Intensidad: III Andoas
- ¿CÓMO SE DIFERENCIA UN TEMBLOR DE UN TERREMOTO?
- Los términos "temblor" y "terremoto" a menudo se utilizan indistintamente, pero en general, la diferencia radica en su magnitud, intensidad percibida y alcance.
- • Temblor : Se refiere a movimientos sísmicos de menor intensidad. Usualmente, se utilizan para describir temblores de tierra de baja magnitud que no causan daños significativos a estructuras ni a personas. Son perceptibles, pero su impacto es leve.
- • Terremoto : Se refiere a un evento sísmico de mayor magnitud. Los terremotos son temblores sísmicos significativos que pueden provocar daños graves a edificios, infraestructuras y, en los casos más severos, causar lesiones personales e incluso pérdidas de vidas. Tienen una magnitud considerable y a menudo son acompañados por réplicas.
- ¿Se puede predecir un sismo?
Actualmente, es algo imposible de determinar, pues el mismo planeta Tierra presenta una amplia dinámica respecto a sus movimientos, teniendo en cuenta que, no se trata únicamente de predecir cuándo va a templar, sino, poder determinar la intensidad, magnitud, profundidad y demás factores de importancia.
- ¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?
Desde el punto de vista científico, sismo, temblor y terremoto describen el mismo fenómeno geológico: el movimiento de la corteza terrestre provocado por la liberación repentina de energía acumulada en el interior de la Tierra
- ¿Qué debe tener mi mochila de emergencia?
Debe contener lo esencial para sobrevivir en las primeras horas después de un sismo:
- Artículos de higiene
- Botiquín con vendas, alcohol, gasas, pastillas, entre otros
- Abrigo
- Alimentos no perecibles como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos, además de dinero en efectivo
- Radio o linterna con baterías
- Artículos específicos según necesidades, como productos para bebés, adultos mayores o mascotas
- ¿Cómo saber si un sismo es fuerte?
Hay dos formas:
- La magnitud, medida en la escala de Richter, indica la energía liberada.
- La intensidad, medida en la escala de Mercalli, mide el impacto en las personas y estructuras.
- Sismo a 17 km al N de San Gabán, Carabaya - Puno
Fecha y Hora Local: 14/09/2026,07:46:02
Magnitud: 3.5
Profundidad: 12 km
Latitud: -13.29
Longitud: -70.35
Intensidad: II-III San Gabán
- Sismo a 43 km al NO de Tumbes, Tumbes - Tumbes
Fecha y Hora Local: 14/09/2026,04:23:50
Magnitud: 4.0
Profundidad: 23 km
Latitud: -3.25
Longitud: -80.68
Intensidad: II-III Tumbes
- Sismo a 16 km al NE de San Gabán, Carabaya - Puno
Fecha y Hora Local: 14/09/2026,03:22:48
Magnitud: 3.5
Profundidad: 15 km
Latitud: -13.33
Longitud: -70.31
Intensidad: II-III San Gabán
- ¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD REGISTRADO POR INSTRUMENTOS EN EL PERÚ?
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- El jueves 3 de octubre de 1974, un terremoto de 8,0 grados se registró en Lima a las 9:21 a.m., azotando la capital del Perú, así como gran parte de la costa peruana, hacia el sur. El movimiento duró alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3.600 heridos.
El Perú está ubicado en una zona sísmica y la ocurrencia de sismos es inevitable. Un estudio del IGP indica que existe energía sísmica acumulada en el sur del país, lo que debe incentivarlos a participar en simulacros.
- La entidad encargada de llevar el registro de cada temblor en el país es el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Asimismo, entrega información oficial cada vez que ocurre un sismo mediante sus cuentas de redes sociales.
- ¿CÓMO SE OBTIENEN LOS DATOS DE LOS SISMOS EN PERÚ?
-
- El CENSIS obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional (DS-0017-2018MINAM), conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.
- ¿POR QUÉ PERÚ ES UNA ZONA ALTAMENTE SÍSMICA?
-
- Perú es un país altamente sísmico debido a que está ubicado dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.
Consulta aquí los últimos registros del Instituto Geofísico del Perú sobre los movimientos sísmicos en el país.
Consulta aquí los últimos registros del Instituto Geofísico del Perú sobre los movimientos sísmicos en el país.