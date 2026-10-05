Sigue en vivo todos los movimientos telúricos en el país, según los reportes que publica el Instituto Geofísico del Perú. También consulta sobre noticias relacionadas, así como recomendaciones en este tipo de situaciones.
Temblor en Perú vía el IGP
10:01
- ¿Qué artículos son indispensables para tu mochila de emergencias?
Conoce aquí qué artículos debe contener tu mochila de emergencia:
- Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.
- Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.
- Abrigo: manta polar y calzado.
- Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.
- Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas
- Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.
09:59
- Importante recordar que deberás cambiar los productos cada cierto tiempo para asegurarte de que tengan la fecha de vencimiento dentro de lo estipulado. Por otro lado, se recuerda a los ciudadanos con mascotas, tener en cuenta sus necesidades y equipar los artículos necesarios en la mochila de emergencia.
08:55
- SISMO EN AREQUIPA
- Fecha y Hora Local: 05/10/2026 05:32:49
- Magnitud: 4.2
- Profundidad: 95km
- Latitud: -16.19
- Longitud: -72.74
- Referencia: 29 km al SO de Aplao, Castilla - Arequipa
20:24
- ¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD REGISTRADO POR INSTRUMENTOS EN EL PERÚ?
- El jueves 3 de octubre de 1974, un terremoto de 8,0 grados se registró en Lima a las 9:21 a.m., azotando la capital del Perú, así como gran parte de la costa peruana, hacia el sur. El movimiento duró alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3.600 heridos.
20:23
- El Perú está ubicado en una zona sísmica y la ocurrencia de sismos es inevitable. Un estudio del IGP indica que existe energía sísmica acumulada en el sur del país, lo que debe incentivarlos a participar en simulacros.
20:23
- La entidad encargada de llevar el registro de cada temblor en el país es el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Asimismo, entrega información oficial cada vez que ocurre un sismo mediante sus cuentas de redes sociales.
20:23
- ¿CÓMO SE OBTIENEN LOS DATOS DE LOS SISMOS EN PERÚ?
- El CENSIS obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional (DS-0017-2018MINAM), pconformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.
20:23
- ¿POR QUÉ PERÚ ES UNA ZONA ALTAMENTE SÍSMICA?
- Perú es un país altamente sísmico debido a que está ubicado dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.
20:23
Consulta aquí los últimos registros del I nstituto Geofísico del Perú sobre los movimientos sísmicos en el país.
Consulta aquí los últimos registros del I nstituto Geofísico del Perú sobre los movimientos sísmicos en el país.