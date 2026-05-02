Sigue en vivo todos los movimientos telúricos en el país, según los reportes que publica el Instituto Geofísico del Perú. También consulta sobre noticias relacionadas, así como recomendaciones en este tipo de situaciones.

Las horas que siguen a un terremoto son cruciales. Sin agua ni servicios básicos, sobrevivirás con lo que tengas a mano. Aprende cómo organizar tu combo de supervivencia.